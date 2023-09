Biden takim me presidentin e Indisë, “presion” për naftën ruse

Joe Biden do të zhvillojë një takim virtual me kryeministrin e Indisë, Narendra Modi, të hënën, me presidentin amerikan që pritet të bëjë presion ndaj Indisë që të mos rrisë importet e saj të naftës së papërpunuar ruse.

“Presidenti Biden do të vazhdojë konsultimet tona të ngushta mbi pasojat e luftës brutale të Rusisë kundër Ukrainës dhe zbutjen e ndikimit të saj destabilizues në furnizimin global të ushqimit dhe tregjet e mallrave”, tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë.

E joshur nga zbritjet e mëdha pas sanksioneve perëndimore ndaj subjekteve ruse, India ka blerë të paktën 13 milionë fuçi naftë bruto ruse që kur vendi pushtoi Ukrainën në fund të shkurtit. Kjo krahasuar me rreth 16 milionë fuçi për të gjithë vitin e kaluar, sipas Reuters.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Biden ka akuzuar më parë Indinë se është i vetmi vend “disi i lëkundur” në grupin Quad të kombeve – i cili përfshin gjithashtu Japoninë dhe Australinë – në lidhje me Ukrainën. Deri tani nuk ka vendosur asnjë sanksion ndaj Rusisë.