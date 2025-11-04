“U bënë 6 rrugë që nuk ecin”/ Si dështoi trafiku i 4 tonëve drogë mes Dervishajt dhe Alibejt. Zbardhen bisedat
Emisioni “Në Shënjestër” publikoi këtë të martë detaje të reja nga dosja hetimore e SPAK për trafikun ndërkombëtar të drogës. Një hetim i nisur në vitin 2024, ku emri kryesor në përfshirjen në këtë trafik del të jetë Plaurent Dervishaj një personazh i njohur në sferën e krimit në Shqipëri, që u ekstradua nga Dubai i Emirateve të Bashkuarta Arabe, si personi kryesor i përfshirë në atentatin ndaj prokurorit të Durrësit, Arjan Ndoji, në nëntorin e vitit 2019, në mbikalimin e Shkozetit.
Ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku dhe u plagos rëndë miku i tij, Aleksandër Laho, i njohur si ‘Rrumi’. Por që çuditërisht fill pas këtij atentati, ai del në vitin 2020 si i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës.
Bashkë me grupin e tij të zjarrit, por edhe me të tjerë të cilët dalin për herë të parë në skenë. Të cilët siç do të shikohen edhe në episode të ndryshme përgjatë vitit 2020 të trafikimit të drogës nga Amerika e Jugut drejt Evriopës, kanë një rol kyç në këtë biznes.
“Në Shënjestër” publikoi bisedat e dekriptuara nga platforma Sky Ecc, që ndihmuan SPAK me anë të partnerëve të tyre francezë dhe belgë, të provonin lidhjen e personazheve me trafikun ndërkombëtar të drogës përgjatë vitit 2020.
Një zbulim që erdhi pas dërgesave të pafundme të drogës që po kapeshin në portet kryesore të Belgjikës dhe Holandës, të njohura si portet kryesore pritëse të ngarkesave të mëdha me lëndë narkotike, që merrnin rrugën transoqeanike të fshehur në kontenierë dhe më pas zbarkonin në tregun e uritur për drogë të Evropës.
Po kush ishin këta të dy personazhe të njohur të krimit në Shqipëri, të cilët sot ndodhen pas hekurave të qelisë, fillimisht për motive të ndryshme që lidhen me aktivitetin e tyre kriminal dhe sot me një akuzë të re të shtuar si pjesëmarrës në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe bashkëpunimin në kuadër të grupit të strukturuar kriminal?
Çfarë i lidhi ata bashkë në vitin 2020, në atë që njihet si episodi i parë i dokumentuar i bashkëpunimit të tyre në këtë trafik? Kush janë bashkëpunëtorët e tyre, te të cilët do ndalemi edhe më gjatë, që spikasin me rolin e tyre?
Në kundër të bashkëpunimit me Europol, në funksion të operacionit ‘Aspretto’ është Prokuroria e Posaçme është informuar në lidhje me disa persona të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike të llojit kokainë në sasi të konsiderueshme nga vendet e Amerikës së Jugut drejt vendeve të BE-së, të kryer nga shtetas shqiptarë dhe të huaj.
Trafik i cili kryhet duke përdorur kontejner me fruta, produkte industriale dhe produkte konsumi. Lëndë narkotike e cila rezulton se nxirret nga pika kufitare (porti detar i Antëerp-it. Belgjikë), duke përdorur rekrutimin e personelit të sigurisë të cilët janë të punësuar brenda këtij porti.
Episodi i parë i dokumentuar i trafikimit të këtyre ngarkesave me lëndë narkotike lidhet me atë të bashkëpunimit midis një grupi prej 7 personash. Ku mbi të tjerë spikasin emrat e Plaurent Dervishaj dhe Erion Alibej. Si edhe të Artur Hoxhosmanit, vëllait të tij Klevisit, Ermir Ndreaj, Devid Patrut si dhe Ilir Lloshit.
Këta të fundit emra të cilët dalin për herë të parë në skenë por që kishin një rol dominant në këtë tregti dhe luanin fije të rëndësishme, me vlera të cilat shkonin në miliona euro
Sipas SPAK gjithçka nis me atë që njihet si episodi i parë i sekuestrimit të ngarkesës prej 852 pako kokainë me peshë totale 989.1 kg, e kapur portin e Anversës në Belgjikë.
Një nga portet kryesore hyrëse të kokainës në Evropë që shfrytëzohet gjerësisht nga grupet kriminale shqiptare. Këtu ku në pah del edhe emri i Ermir Ndreaj, i cili duket se ka një ortakëri të ngushtë me Plaurent Dervishaj, si edhe me persona të tjerë në trafikun ndërkombëtar të drogës.
Gjë që vihet re edhe në komunikimet e tyre të zbërthyera më pas në platformën Sky Ecc. Biseda të cilat i përkasin periudhës kohore midis muajve Mars-Qershor 2020.
Ku në një njërën prej këtyre komunikimeve Plaurent Dervishaj i kërkon njërit prej bashkëbiseduesve të tij kalimin e 188 çantave me kokainë nga qyteti port i Santa Martas në Kolumbi për në portin e Anversës në Belgjikë.
Këtu ku në lojë do të futej një tjetër bashkëpunëtor, tashmë i identifikuiar si Artur Hoxhosmani. Por ajo që bie në sy në bisedat që Plaurent Dervishaj zhvillon më të tijët është fakti se grupi kriminal kishte mundur të rekrutonte brenda porteve detare edhe doganierë të korruptuar të cilët do të merrnin përsipër nxjerrjen të pashqetësuar të ngarkesave me drogë.
Madje Devishaj kujdeset me bashkëbiseduesin e tij që ky i fundit të tregohet i kujdesshëm me kontaktin që ai do t’i japë, pasi sipas tij ata janë njerëz shumë serioz në punë. Ndaj për këtë arsye nuk kërkon t’i humbasë.
Nga Santa Marta bëhet gjë për në Anversë me çanta?
Po. Është super i fortë ky vëlla
Po qe se ja merr mendja të jap kontaktin që të sqaroheni për më mire.
Me punëtor brenda vëlla dhe me security.
Vëlla këtu rri pa merak
Këto janë serioz në punë dhe s’dua t’i humbas, janë shumë të saktë. Këtu të garantoj unë.
Dhe mesa duket dita kur ngarkesa e parë me drogë do kalonte portin në Kolumbi, me anë të njerëzve të tij të besuar nuk do të vonojë.
Ku fillimisht bëhet fjalë për 300 pako me drogë.
Komunikim ky që i përket datës 7 mars 2020.
Por ajo që ndodh në vazhdim duket se çmend si kreun e grupit kriminal ashtu edhe bashkëpunëtorët e tij.
Pasi më datë 30 Prill 2020, Plaurent Dervishaj i konfirmon një bashkëbiseduesi të tij, se vetëm dy ditë më parë, ngarkesa e tyre e drogës prej 811 copësh që thotë se ishte e tija, ishte sekuestruar nga policia belge.
Dhe ajo që e kishte mërzitur edhe më shumë ishte fakti se kjo ishte e gjashta ngarkesë radhazi që po humbiste në këtë mënyrë.
Bisedë nga ku Plaurent Dervishaj tregon edhe origjinën e drogës.
Që sipas tij vinte nga Ekuadori.
Ku bashkë me ngarkesën e humbur ishte arrestuar edhe shoferi i kamionit.
Drogë që ishte fshehur në paleta druri.
Komunikime të vazhdueshme nga ku del edhe lidhja e ngushtë e Plaurent Dervishaj me Artur Hoxhosmanin.
Të cilët mbajnë kontakte të vazhdueshme me njëri-tjetrin për gjatë gjithë kohës, kur zhvillohet operacioni për ngarkimin e lëndës narkotike në anijen që më pas do të ankorohej në portin e Anversës në Belgjikë.
Bisedat në Sky Ecc
Para dy javësh bëri dalje 300 copë
Jam merzit pak, mu kap një punë ka dy ditë, 811 copë.
U bënë 6 rrugë rresht që nuk ecin.
Nuk po merret vesh.
Ekuador, me paleta drush
Po u kapën 4 ton dy ditë para, i futën të gjitha anijet në skaner.
Po çdo gjë ishte ok, po fat leshi.
Po kjo punë kështu e ka.
Atë shoferin e furgonit e ka ndaluar policia.
Bile kryesori është në burg në Spanjë.
Mu kap ajo që të thashë në Belgjikë 811 copë.
Ka më shumë se një muaj vëlla, e kisha me firmë, me paletë druri.
Po pavarësisht këtyre dështimeve të njëpasnjëshme në kalimin e drogës në Evropë, Dervishaj dhe Hoxhosmani vazhdojnë të thurin plane se si mund të gjejnë alternativa të tjera për t’u rifutur edhe njëherë fuqishëm në biznesin e lëndëve narkotike.
Këtë duke e provuar tashmë me sasi më të vogla.
Por njëkohësisht me ngarkesën që i është sekuestruar Plaurent Dervishajt, del se në Belgjikë është sekuestruar edhe sasia e drogës që i takonte Artur Hoxhosmanit.
E cila ndodhej në të njëjtën ngarkesë me atë të Dervishaj, apo ‘plakut matuf’ siç ishte edhe ishte pseudonimi i tij.
Ku bëhet fjalë për një sasi të përbashkët prej katër tonë drogë.
Ndërkohë në komunikimet e tyre në Sky Ecc ata flasin edhe për sjelljen e kamionistit që do të transportonte drogën me të kaluar portin e Anversës.
I cili me të parë policët e kontrollit në port dhe urdhërin e tyre për të kaluar kamionin në skaner, thuhet se hodhi në det telefonin e koduar me aplikacionin Sky Ecc.
Këtu ku në skenë del gjatë bisedave edhe emri i Erion Alibej.
Si edhe roli i tij në këtë episod të trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut për në Evropë.
Sot dëshmitar i drejtësisë.
Bisedat në Sky Ecc
Erion Alibej bisedon me Plaurent Dervishaj
E kanë lënë shoferin me ik, besoj po e ruajnë.
Tani besoj do e çojnë në kompani kutinë dhe do presin.
Do lajmërojë shteti kompaninë që ka mall brenda.
Se as firmës nuk i kanë komunikuar gjë.
Mos e vrit mendjen tha se jemi zero, do e rikuperojmë shumë shpejt.
Ku e pyet këtë të fundit nëse e kishte numrin e kontejnerit dhe se cila ngarkesë ishte sekuestruar,
Kjo pas mësimit të lajmit të sekuestrimit të një ngarkese me 9 kuti.
Pasi siç vetë Ndreaj thotë në komunikimin me bashkëbiseduesin e tij, atij i ishte sekuestruar një sasi prej 809 copë lënde narkotike dhe transporti i saj do bëhej me anë të një kompanie.
Bisedat në Sky Ecc
Ermir Ndreaj bisedon me Artur Hoxhosmanin
A e ke dhe numrin e kontejnerit?
Po, cila nga ato? Se janë 9 kuti.
Te ra ndonjë punë prapë?
Dhe mua 809 copë, me firmë.
Kjo gjë u vërtetua më pas edhe nga organet ligjzbatuese, të cilët në kryqëzimin e provave, bisedës së zhvilluar dhe kohës së sekuestrimit të sasisë së lëndës markotike, arritën më përfundimin se Ermir Ndreaj ishte një nga porositësit e drogës që do kalonin nëpërmjet portit të Anversës, bashkë me Plaurent Dervishaj, Artur Hoxhosmanin dhe të tjerë.
Drogë që siç thamë nuk e kaloi dot traun e portit pasi u kap nga policia vendase./ Emisioni Në Shënjestër