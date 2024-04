Anglia nis operacionin “fshesa”! Mblidhen azilantët për t’i çuar në Ruandë

Zyra e Brendshme do të nisë një operacion të befasishëm për të arrestuar azilkërkuesit në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar të hënën. Sipas investigimit të “Guardian”, të cilit i referohet Top Channel, përgatitjet për dëbimin e tyre në Ruanda do të nisi disa javë më herët se sa pritej.

Autoritetet pritet të mbajnë refugjatët që vijnë për takime rutinë në zyrat e shërbimit të imigracionit dhe të marrin njerëz në mbarë vendin në një aksion të madh dy javor. Ata do të transferohen menjëherë në qendrat e paraburgimit, të cilat tashmë janë përgatitur dhe do të qëndrojnë aty, gati për të fluturuar drejt Ruandës, ku fluturimi i parë do të kryhet këtë verë.

“Guardian” shkruan se nisja e operacionit përkon me zgjedhjet e këshillit vendor të së enjtes në Angli, për të treguar se Rishi Sunak po godet migrimin e paligjshëm.

Sipas Zyrës së Brendshm, qeveria po hyn në fazën përfundimtare të funksionalizimit të kësaj politike historike për të trajtuar migrimin e paligjshëm dhe për të ndaluar anijet.

“Në mënyrë të pashmangshme, kjo do të përfshijë ndalimin e njerëzve në përgatitje për fluturimin e parë, i cili do të niset për në Ruandë për 10 deri në 12 javë. Do të ishte e papërshtatshme të komentohej më tej mbi aktivitetin operativ”, citohet deklarata e Zyrës së Brendshme.

Ndërkohë, Policia në Skoci është vënë në gatishmëri për shkak të rrezikut të lartë të protestave në rrugë dhe përpjekjeve të aktivistëve pro-refugjatë për të ndaluar ndalimet. Komunitetet lokale në Skoci kanë parandaluar dy herë deportimet duke organizuar protesta masive në Rrugën Kenmure në Glasgoë në maj 2021 dhe në Sheshin Nicolson, Edinburg, në qershor 2022.

Në të dyja rastet, qindra njerëz rrethuan automjetet e zbatimit të imigracionit për të parandaluar largimin e azilkërkuesve pas përplasjeve të tensionuara midis protestuesve dhe policisë.

Duke folur të hënën përpara se Lordët dhe Komunat të uleshin gjatë natës për të miratuar projektligjin për sigurinë e Ruandës (azili dhe imigracioni), kryeministri Rishi Sunak tha se “për të arrestuar njerëzit teksa përgatitemi për t’i larguar, ne kemi rritur hapësirat e paraburgimit në 2.200”.

“Për të përpunuar shpejt kërkesat, ne kemi 200 punonjës të trajnuar dhe të përkushtuar të çështjeve të gatshëm dhe në pritje. Për të trajtuar shpejt dhe me vendosmëri çdo çështje ligjore, gjyqësori ka vënë në dispozicion 25 salla gjyqi dhe ka identifikuar 150 gjyqtarë që mund të sigurojnë mbi 5000 ditë seanca”, tha ai./top channel