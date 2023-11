Anglia heq karantinën për shqiptarët duke filluar nga 19 Korriku, kushti i vetëm që duhet të plotësojnë

Kryeministri britanik Boris Johnson, ka njoftuar sot për lehtësimin e masava të koronavirusit duke filluar nga data 19 korrik.

Rregullat e karantinës do të mbeten për të gjithë ata që udhëtojnë nga një vend i listës së kuqe, dhe për vendet e listës jo te rrezikshme, nëse qytetaret nuk kane marre dy dozat e vaksines.

Të gjitha të dhënat do të mbahen nën shqyrtim dhe masat e paparashikuara do të mbahen për të menaxhuar periudha me rrezik më të lartë, siç është dimri. Udhëzimet do të forcohen nëse është e nevojshme, por kufizimet do të shmangen nëse është e mundur për shkak të kostove të tyre të konsiderueshme ekonomike, sociale dhe shëndetësore. Qeveria do të rishikojë udhëzimet aktuale në shtator.

Kryeministri Johnson tha në konferencën e sotme të shtypit se hapi 4 i udhërrëfyesit do të vazhdojë siç është planifikuar të hënën më 19 korrik.

Kalimi te Hapi 4 është një ekuilibër rreziqesh dhe publiku duhet të vazhdojë të jetë i kujdesshëm.

Shumica e kufizimeve të kovidit do të përfundojnë më 19 korrik dhe udhëzimi do të theksojë përgjegjësinë personale.

Të dhënat dhe modelimi i fundit tregon se “katër testet” e qeverisë për lehtësimin e kufizimeve të covidit janë përmbushur.

Katër testet janë:

Programi i vaksinimeve vazhdon me sukses

Provat tregojnë se vaksinat janë mjaft të efektshme në zvogëlimin e shtrimeve në spital dhe vdekjeve. Shkalla e infeksionit nuk rrezikon një rritje të shtrimeve në spital që do të ushtronte presion të paqëndrueshëm për shëndetësinë.

Vlerësimi i rreziqeve nuk ndryshohet thelbësisht nga Variantet e reja të Shqetësimit.

Rastet do të vazhdojnë të rriten siç përcaktohet nga fillimi i Udhërrëfyesit, por programi i vaksinimit ka dobësuar ndjeshëm lidhjen midis infeksionit dhe sëmundjes serioze ose vdekjes.

Shtrimet në spital dhe vdekjet do të vazhdojnë të rriten gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm, por të dyja janë shumë më të ulëta se vala e mëparshme. Të dhënat aktuale nuk sugjerojnë që presioni i paqëndrueshëm do të ndikoj mbi shërbimet shëndetsore, por të gjitha të dhënat do të mbahen nën shqyrtim të vazhdueshëm.

Që nga 12 korriku ka 28,421 raste të reja pozitive në Angli. 461 njerëz janë shtruar në spital me kovid, ku numri I përgjithshëm është 2,352 pacientë. Vlerësimet e fundit të ONS tregojnë se 1 në 160 njerëz është me covid në Angli.

Kalimi në Hapin 4 u vonua me 4 javë kështu që më shumë të rritur mund të vaksinoheshin. Gati 7 milion vaksina janë administruar tashmë gjatë vonesës.

Deri më 19 korrik, dy të tretat e të rriturve do të kenë marrë dy doza dhe çdo të rrituri do t’ju ofrohet doza e parë.

Vonesa në Hapin 4 gjithashtu e ka çuar fundin e kufizimeve afër pushimeve verore të shkollës.

Të gjithë të rriturit duhet të marrin ofertën e dy dozave të vaksinës, për të mbrojtur veten dhe të tjerët kundër kovidit. Analiza nga Shëndeti Publik Angli (PHE) dhe Universiteti i Kembrixhit sugjerojnë që vaksinat deri më tani kanë parandaluar rreth 8.5 milion infeksione dhe 30,000 vdekje vetëm në Angli.

Të dhënat nga PHE sugjerojnë që një dozë e vaksinës Pfizer-BioNTech ose Oxford-AstraZeneca është 80% efektive kundër shtrimeve në spital me variantin Delta, duke u rritur në 96% pas dy dozave.

Kryeministri ka theksuar sot kujdesin dhe pritjen për një lehtësim gradual të kufizimeve, bazuar në zgjedhjen e informuar dhe përgjegjësinë personale. Javën e kaluar ai përcaktoi një plan me pesë pika për të menaxhuar rreziqet ndërsa mësojm të jetojm me kovidin.

Programi i vaksinimit do të vazhdojë dhe të gjithë të rriturve do t’u ofrohen dy doza nga mesi i shtatorit. Në varësi të këshillave përfundimtare të JCVI, programi nxitës do të fillojë nga shtatori, duke ofruar mbrojtje shtesë për më të prekshmit.

Shumica e kufizimeve ligjore do të hiqen, dhe nga njerëzit do të pritet të mbrojnë veten dhe të tjerët përmes zgjedhjes së informuar.

Qeveria pret dhe rekomandon që mbulesat e fytyrës të vishen në hapësira të mbipopulluara dhe të mbyllura, të tilla si transporti publik, kur përzihen me njerëz që normalisht nuk i takoni.

Ndërsa qeveria nuk po i udhëzon më njerëzit të punojnë nga shtëpia, kthimi në vendin e punës duhet të jetë gradual dhe bizneset duhet të ndjekin udhëzimet e botuara.

Organizatat dhe ngjarjet e mëdha do të mbështeten dhe inkurajohen të përdorin NHS COVID Pass në mjediset me rrezik të lartë për të ndihmuar në kufizimin e rrezikut të infeksionit në vendet e tyre.

Rastet pozitive dhe kontaktet e rasteve pozitive të identifikuara nga NHS Test dhe Gjurmë do të kërkohen ende ligjërisht për të vetë-izoluar, për të ndihmuar në thyerjen e zinxhirëve të transmetimit. Do të ketë një përjashtim të izolimit për kontaktet e rasteve pozitive për nën 18 vjeç dhe për të rriturit e vaksinuar të dyfishtë nga 16 gushti. Grupet e shkollës do të përfundojnë nga 19 korriku.