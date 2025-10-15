Shqiptari u hoq si babai i 13 fëmijëve për t'i dhënë pasaporta britanike, dënohet me 5 vite burg
Një emigrant nga Kosova u shtir si babai i 13 foshnjave shqiptare për t’u siguruar atyre pasaporta të paligjshme britanike në këmbim të shumave të mëdha monetare.
Petrit Musa, 38 vjeç, krijoi aplikimet mashtruese për pasaporta në emër të një bande kriminale për të siguruar shtetësinë britanike për fëmijët në këmbim të shumave të konsiderueshme parash, duke u lënë në burg për pesë vjet në Gjykatën Penale në Londër.
Musait, të cilit iu dha leje e pacaktuar qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2021, iu lëshuan me sukses gjashtë pasaporta për fëmijët përpara se mashtrimi i tij të zbulohej nga Ministria e Brendshme.
Sipas Daily Mail shqiptari u rekrutua nga banda pasi ra në borxhe të thella për shkak të problemeve me kokainën dhe lojërat e fatit. Meqenëse ai kishte leje qëndrimi të pacaktuar, fëmijët e tij do të ishin të kualifikuar për shtetësi britanike.
Musa e përdori këtë status për të siguruar pasaporta britanike për 13 foshnjat shqiptare - me asnjërën prej të cilave nuk kishte lidhje farefisnore. Foshnjat ishin fëmijë të nënave shqiptare që kishin udhëtuar ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe i kishin paguar shuma të mëdha parash bandës për shërbimin.
Musa arriti të shlyente një borxh prej më shumë se 40 mijë paundësh përmes të ardhurave, por vazhdoi të përfitonte nga mashtrimi edhe pasi kjo çështje u zgjidh, thanë prokurorët.
Prokurori Oliver Pateman tha se në telefonin e Musës u gjetën selfie që e tregonin atë duke mbajtur sasi të mëdha parash dhe se ai kishte bërë disa depozita të mëdha parash në një bankë pranë Qendrës Tregtare Westfield.
“Ne do të sugjeronim që këto ishin pagesat që Musa mori nga skema”, tha prokurori.
Musa bëri aplikimet e rreme midis qershorit 2022 dhe tetorit 2024, pas të cilave Ministria e Brendshme vuri re se ai kishte pretenduar të ishte babai i disa foshnjave me data lindjeje të dyshimta të afërta.
“Kjo është një skemë relativisht e sofistikuar dhe ekziston një model i qartë që ndiqet në secilin prej 13 rasteve. Roli i tij, megjithëse i kufizuar në aplikimin për pasaporta, është thelbësor që skema të ketë sukses në përgjithësi”, deklaroi prokurori.
Patrick Maggs, duke mbrojtur Musën, tha se klienti i tij nuk po nxirrte pjesën më të madhe të fitimeve nga mashtrimi, i cili do t’u kishte shkuar atyre që ishin më të lartë në bandë.
“Roli i tij ishte të ishte personi që ia vuri fytyrën dhe emrin e tij ekskluzivitetit, i cili ishte gjithmonë i destinuar të dështonte.Pra, ai ishte gjithmonë personi për të cilin autoritetet do të vinin, jo ata që fitonin pjesën më të madhe të të ardhurave. Ai ishte kukulla”, tha avokati.
Regjistruesi i gjykatës James Thomas tha se pranoi që Musa nuk ishte truri i organizatës, por ai fitoi shuma të konsiderueshme parash nga mashtrimi.