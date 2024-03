Alarm për Stambollin, sizmologu paralajmëron tërmet deri në 7.6 ballë: Do shembë Turqinë

“Një tërmet i madh që mund të ndodhë brenda 6 deri në 10 vite, rrezikon Stambollin.”

Ky pretendim i sizmiologut të njohur Naci Görür ka pushtuar faqet e para të mediave turke, duke theksuar se një goditje e tillë do të bënte që Turqia “të shembej në gjunjë”.

“Probabiliteti i një tërmeti me magnitudë 7 ose më shumë në rajonin e Marmaras është 47%. Nëse do të kishte një tërmet në Stamboll, do të kishte më shumë humbje jete dhe prona të shkatërruara se të gjitha 11 provincat e tjera së bashku. Mund të ketë më shumë se 50 mijë viktima nga një tërmet i mundshëm në Stamboll”, tha Görür.

Gjeologu i njohur i ka rënë “kambanës” së alarmit duke thënë se duhet të ndërtohet një qytet rezistent ndaj tërmeteve dhe se magnituda e lëkundjeve sizmike që kërcënojnë Stambollin do të variojë midis 7.2 dhe 7.6 ballë të shkallës Rihter.

“Në vitin 1766, Stambolli u përball me dy tërmete mbi 7 ballë me një diferencë prej 3 muajsh. Kjo është një çështje shumë e rrezikshme. Nëse të dy pllakat përplasen, ekziston mundësia e magnitudave 7.5 dhe 7.6. Për të adresuar këtë rrezik, tërmetet dhe ngjarjet që mund të shkaktohen nga tërmetet, si do të reagojë Stambolli, janë studiuar për një kohë të gjatë në kërkimet e kryera që nga viti 1999. Personalisht , nën presidencën time, tetë anije ndërkombëtare, përfshirë ato turke, po punojnë në të gjithë rajonin e Marmarasë. Ne kemi kryer këto studime.

Ne e dimë se cilat pjesë të Stambollit do të jenë të pambrojtura dhe cilat janë dobësitë tona. Shpresoj që Kryetari i Bashkisë Metropolitane të Stambollit të bëjë atë që është e nevojshme për të përgatitur qytetin për një tërmet. Një tërmet pritet të ndodhë brenda 6 deri në 10 vite, aktualisht po luajmë kundër akrepave të orës”, deklaroi profesori për TGRT Haber.

Duke iu referuar nevojës për të investuar për qytete më rezistente ndaj tërmeteve, Gyorur tha: “Kohët e fundit Japonia pati një tërmet me magnitudë 7.6 ballë dhe 120 njerëz humbën jetën për fat . Nuk mund të na vdesin 20 mijë, 50 mijë qytetarë në çdo tërmet. Çështja e vërtetë e mbijetesës është tërmeti. Si do ta mbijetojmë këtë shekull? Ne duhet t’i drejtohemi menjëherë qyteteve të mbrojtura nga tërmetet.

Ne mund ta bëjmë vendin rezistent ndaj tërmeteve në 10-15 vite. Kam më shumë frikë nga rajoni i Marmarasë. Arsyeja është se rajoni i Marmarasë siguron afërsisht 60% të GDP-së. Nëse rrotat e ekonomisë në këtë rajon ndalojnë së funksionuari si në rajonin juglindor, Turqia do të shembet në gjunjë. Lëre pavarësinë ekonomike të Turqisë, do të mund të diskutojmë edhe për pavarësinë politike”.