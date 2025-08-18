Aksident i rëndë, humbin jetën tre shqiptarë në Greqi, një tjetër i plagosur rëndë
Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mesditën e së hënës (18 gusht) në Greqi, ku një kamion u përplas me dy automjete të tjera, duke lene te vdekur tre shqiptarë dhe një tjetër u plagos.
Sipas raportimeve mediave greke, kamioni goditi dy makina, fillimisht një automjet të ndalur përpara tij, i cili shpërtheu në flakë. Brenda tij ndodheshin katër shtetas shqiptarë, banues në Athinë, dy burra 59 dhe 61 vjeç dhe dy gram 57 dhe 49 vjeçe.
Tre të parët humbën jetën pasi u dogjen ne makinë, ndërsa 49-vjeçarja arriti të dilte vetë nga makina, shkruan Protothema.
Në automjetin tjetër ndodheshin katër shtetas grekë, gjithashtu banues në Athinë, shoferi 36-vjeçar, një pasagjere 28-vjeçare dhe dy fëmijë të mitur, 4 dhe 5 vjeç. Të gjithë u dërguan me plagë të lehta në spitalin e Komotinës.