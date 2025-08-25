Aksident fatal në Indi, 8 të vdekur dhe 43 të plagosur
Të paktën tetë persona, ndër ta dy gra dhe një fëmijë, humbën jetën, ndërsa 43 të tjerë u plagosën pas një aksidenti të rëndë që ndodhi herët këtë mëngjes në shtetin verior indian Uttar Pradesh, njoftoi policia lokale.
Aksidenti ndodhi kur një kamion u përplas me një automjet që transportonte pelegrinë hindu. Tre nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike dhe po mbahen në intubim në spital. Trafiku në zonë është ndalur për të lehtësuar operacionet e shpëtimit.
Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, pasi automjeti transportonte pelegrinë që ktheheshin nga një pelegrinazh fetar. Autoritetet kanë apeluar për kujdes në rrugë dhe paralajmërojnë drejtuesit e mjeteve të shmangin shpejtësitë e larta, veçanërisht gjatë transportit të grupeve të mëdha të pelegrinëve.
Hetimet për shkaqet e aksidentit vazhdojnë, ndërsa operacionet e shpëtimit dhe transporti i të plagosurve do të vazhdojnë gjatë gjithë ditës.