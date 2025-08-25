Sot i jepet lamtumira e fundit Artur Zhejit, homazhet mbahen në Universitetin e Arteve
Sot do t’i jepet lamtumira e fundit gazetarit dhe publicistit të njohur, Artur Zheji. Homazhet do të zhvillohen nga ora 10:00 deri në 12:00 në ambientet e Universitetit të Arteve, aty ku Zheji studioi regji dhe nisi rrugëtimin e tij artistik.
Në ceremoninë përkujtimore do të jenë të pranishëm të afërm, miq, kolegë, si dhe figura të njohura të medias dhe politikës, të cilët do t’i japin lamtumirën e fundit përpara se ai të përcillet në Varrezat e Tufinës.
Zheji ndërroi jetë papritur të shtunën, pas një arrestit kardiak në Sarandë, duke lënë pas një boshllëk të madh në jetën publike shqiptare. Në moshën 64-vjeçare, ai la një trashëgimi të pasur mediatike dhe kulturore.
I biri i dijetarit Petro Zheji dhe aktores Besa Imami, Artur Zheji solli në skenën mediatike shqiptare thellësi, guxim dhe një mendje të mprehtë, duke kontribuar si dramaturg, gazetari dhe analist politik gjatë gjithë karrierës së tij.
Që nga viti 2017, Zheji drejtonte emisionin “360 Gradë”, një tryezë debati që u bë referencë për diskutimet më të rëndësishme në vend. Një vit më parë, në një reflektim të tij, Zheji e përshkruante vdekjen si “Zonjën Madhështore, të pakorruptueshmen absolute” – një shprehje që sot merr një kuptim tjetër për ata që e nderojnë.
Ky është një moment për t’i dhënë lamtumirën e fundit një prej figurave më të respektuara të medias shqiptare, duke vlerësuar trashëgiminë dhe ndikimin e tij të thellë në jetën publike.