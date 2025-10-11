Parashikimi 11 Tetor, mot i qëndrueshëm, ja si do variojnë temperaturat gjatë ditës
Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, këtë të shtunë, më 11 tetor, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, duke sjellë një fundjavë ideale për aktivitete në natyrë dhe udhëtime.
Temperaturat maksimale do të arrijnë 26°C në qarkun e Tiranës.
Era do të fryjë nga verilindja në drejtim të veriperëndimit, me një shpejtësi mesatare prej 7 metra për sekondë.
Megjithatë, përgjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare, era do të intensifikohet deri në 16 m/s.
Sa i përket kushteve detare, valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i ulët, me forcë 1 deri në 3 ballë, duke krijuar kushte të mira për lundrim dhe turizëm bregdetar.