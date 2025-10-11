LEXO PA REKLAMA!

Parashikimi 11 Tetor, mot i qëndrueshëm, ja si do variojnë temperaturat gjatë ditës

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 09:00
Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, këtë të shtunë, më 11 tetor, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, duke sjellë një fundjavë ideale për aktivitete në natyrë dhe udhëtime.

Temperaturat maksimale do të arrijnë 26°C në qarkun e Tiranës.

Era do të fryjë nga verilindja në drejtim të veriperëndimit, me një shpejtësi mesatare prej 7 metra për sekondë.

Megjithatë, përgjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare, era do të intensifikohet deri në 16 m/s.

Sa i përket kushteve detare, valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i ulët, me forcë 1 deri në 3 ballë, duke krijuar kushte të mira për lundrim dhe turizëm bregdetar.

