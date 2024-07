A do lehtësojë qeveria rregullat e Brexit? Starmer përmirëson marrëdhëniet me BE

Keir Starmer, kryeministri i ardhshëm laburist i Mbretërisë së Bashkuar, ka deklaruar se nuk do të rihapë marrëveshjen e tregtisë dhe bashkëpunimit me Bashkimin Evropian (BE). Megjithatë, ai synon të përmirësojë marrëdhëniet me BE-në, duke përfshirë standardet veterinare dhe mobilitetin e të rinjve, pa rikthyer lirinë e lëvizjes.

Britanikët që jetojnë në Belgjikë shpresojnë që premtimi i Starmer-it për të përmirësuar marrëdhëniet me BE-në të realizohet. Një i ri theksoi se lehtësimi i kërkesave për pasaporta do të ndihmonte në përmirësimin e kulturës dhe turizmit, duke sjellë përfitime ekonomike.

Starmer gjithashtu dëshiron të zvogëlojë kontrollet kufitare për ushqimet, bimët dhe kafshët, për të ndihmuar fermerët dhe importuesit e ushqimeve. Programi i mobilitetit të të rinjve mund të rihapet, me kusht që të mos interpretohet si një kthim i lirisë së lëvizjes.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Një raport i fundit sugjeron se fusha të tjera për bashkëpunim mund të përfshijnë politikën klimatike dhe energjetike, si dhe shërbimet financiare. Siguria dhe mbrojtja gjithashtu mund të forcohen, veçanërisht në kontekstin e luftës në Ukrainë dhe marrëdhënieve me Rusinë.