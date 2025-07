53-vjeçarja e zhdukur në Itali gjendet pa shenja jete pas rreth 2 javësh

Fushat, rrugët e pashtruara dhe pyjet janë kthyer vitet e fundit në strehë për trafikantët e drogës. Pikërisht aty humbi gjurmët italiania Erika Ferini Strambi, natën e 5 korrikut.

Erika, 53 vjeç, ishte larguar me Mini Cooper-in e saj të zi, model 2011, pasi kishte kaluar një mbrëmje me miq në një klub në Segrate. Më pas kishte mbetur vetëm, ndërsa nata kishte rënë. Kamerat e sigurisë dhe sistemet e identifikimit të targave e kanë kapur atë duke lëvizur në rrugët që përshkojnë zonën mes Aeroportit të Linate-s dhe Parkut Muzza.

Pastaj, heshtje. Telefoni i saj celular u fik në orën 07:00 të mëngjesit – ndoshta sepse kishte mbetur pa bateri – pasi kishte gjeneruar sinjal pranë kafazit të qenve “Il Pavone”. Pikërisht aty, të mërkurën pasdite, forcat e Karabinierëve dhe Mbrojtjes Civile përqendruan kërkimet.

Rreth orës 14:00, një fermer që po kalonte me një kombajn raportoi praninë e Mini Cooper-it të përplasur në një kanal. Dyert ishin të mbyllura (por jo të kyçura), çelësat ndodheshin në ndezje dhe nuk kishte asnjë shenjë dhune që të sugjeronte diçka përtej një aksidenti të thjeshtë.

Por trupi i Erika Ferini Strambi u gjet shumë më larg. Ajo ndodhej rreth 200 metra larg makinës, në anën e kundërt të një fushe, e shtrirë në shpinë, pranë dy patericave që përdorte për të lëvizur për shkak të një aftësie të kufizuar që e shoqëronte që nga lindja. Sipas hetuesve, ajo kishte vdekur që prej natës kur ishte zhdukur.

Hetuesit e stacionit të Karabinierëve në Porta Monforte – ku babai i saj e kishte raportuar zhdukjen më 7 korrik – po e trajtojnë rastin me shumë kujdes. Çanta e saj me dokumentet dhe telefoni celular nuk janë gjetur. Pozicioni i trupit dhe vendndodhja – një zonë e ngushtë pylli – i shtyn hetuesit të dyshojnë për një “takim” me një person misterioz, ndoshta një burrë.

Për momentin, mbetet vetëm një dyshim, por i bazuar në të dhënat dhe provat e mbledhura në vendngjarje. Karabinierët kanë marrë gjurmë gishtash në dyert e makinës dhe do të kryejnë analiza të thelluara edhe në brendësi të saj. Kërkimet në fushë po vazhdojnë, me shpresën për të gjetur çantën, dokumentet apo telefonin e saj.

Miqtë dhe kolegët e Erikës janë mobilizuar pas zhdukjes. Edhe pse ajo kishte lënë shtëpinë më parë për periudha të shkurtra, gjithmonë ishte kthyer pas pak orësh. Natën e zhdukjes, të shtunën e 5 korrikut, disa të njohur i kishin ofruar ta shoqëronin, por ajo kishte preferuar të shkonte vetëm.

Hetuesit po analizojnë rrjetin e saj të kontakteve. Nga të dhënat telefonike nuk ka dalë ndonjë provë konkrete. Telefoni i saj gjeneroi trafik të dhënash që përputhet me thirrje nëpërmjet aplikacioneve apo përdorim të internetit.