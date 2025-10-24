Sulm me thikë pranë ambasadës amerikane në Tokio, plagoset oficeri i policisë
Një burrë që mbante një thikë u arrestua pranë ambasadës amerikane në Tokio, raportoi TBS news.
Një oficer policie u plagos, raportuan mediat e huaja, duke cituar burime policore.
Motivi pas sulmit nuk dihet menjëherë.
Sulmi vjen vetëm disa ditë para se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump të vizitojë Tokion.
Qeveria ka njoftuar se Trump do të takohet me Perandorin e Japonisë Naruhito dhe Kryeministren e sapozgjedhur Sanae Takaichi gjatë qëndrimit të tij në Japoni nga 27 deri më 29 tetor.
Policia Metropolitane e Tokios ka mobilizuar 18,000 oficerë shtesë për të forcuar sigurinë gjatë vizitës së tij, raportoi Kyodo News më parë këtë javë.