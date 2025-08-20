Shiste kokainë, arrestohet shqiptarja në Itali! Si 51-vjeçarja tentoi t’i shpëtonte policisë
Një 51-vjeçare me origjinë shqiptare, e cila ndodhej në Itali pa vendbanim të përhershëm dhe që rezulton e njohur më parë nga policia, është arrestuar pasi u kap me lëndë narkotike të llojit kokainë.
Më herët, forcat e rendit kishin ndaluar për kontroll dy burra në një automjet në komunën e Magione-s, të cilëve iu gjetën me 0,7 gramë dhe 1,3 gramë kokainë. Ata u referuan në Prefekturë si “përdorues”.
Pas kontrollit të mëtejshëm në banesën e njërit prej tyre, karabinierët gjetën aty edhe 51-vjeçaren shqiptare. Në momentin që pa forcat e policisë, ajo tentoi të hidhte tre qese të vogla të mbyllura hermetikisht, të cilat përmbanin gjithsej 1,70 gramë kokainë.
Nga kontrolli personal i ushtruar ndaj saj, u sekuestruan edhe 4 qese të tjera me 2,20 gramë kokainë, 50 euro cash – të dyshuara si përfitim nga shitja e drogës – si dhe një telefon celular. Pas kësaj, gruaja u arrestua në flagrancë për veprën penale të “posedimit me qëllim shpërndarjeje të lëndëve narkotike”.
Pas procedurave të zakonshme në Komandën e Karabinierëve në Città della Pieve, ajo u mbajt në qelitë e sigurisë në pritje të procesit gjyqësor të shkurtuar. Gjyqtari konfirmoi arrestimin dhe vendosi masën ndaluese të moslejimit të kthimit në Provincën e Perugias.