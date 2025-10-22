LEXO PA REKLAMA!

Maliq/ Zjarr në fshatin Sovjan, flakët “përpijnë” banesën

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 17:19
Aktualitet

Maliq/ Zjarr në fshatin Sovjan, flakët

Një banesë në fshatin Sovjan të Maliqit është përfshirë nga flakët ditën e sotme.

Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka përfshirë një banesë duke u përhapur në dy dhoma. Fatmirësisht nuk ka të lënduar por dëme të shumta materiale.

Në ndërhyrje morën pjesën 2 mjete zjarrfikëse ndërsa policia do të bëjë zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të zjarrit.

Ndërkohë, pak ditë më parë një tjetër banesë në Maliq u përfshi nga flakët, ngjarje e cila përfundoi me dy viktima, Rrahime Hazisllari 38 vjeçe dhe djali i saj Luka 14 vjeç.

 

