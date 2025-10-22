LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

FOTO/ Samiti i Procesit të Berlinit në Londër, Rama pritet nga homologu britanik Starmer

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 17:10
Aktualitet

FOTO/ Samiti i Procesit të Berlinit në Londër, Rama pritet nga

Kryeministri Edi Rama është pritur nga homologu britanik, Keir Starmer në nisje të samitit të Procesit të Berlinit, i mbajtur në Londër.

Rama ka publikuar foto nga takimi me Starmer dhe nisja e takimit, ku kreu i qeverisë shqiptare së bashku me liderët rajonalë janë ulur në tryezën e bisedimeve me kryeministrin britanik dhe kancelarin gjerman Merz.

Së bashku me Ramën, në takim marrin pjesë edhe liderë të tjerë të Ballkanit Perëndimor.

 

 

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion