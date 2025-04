Zjarr i madh në nënstacionin elektrik të Londrës, mbyllet aeroporti Heathrow, preken mbi 1300 fluturime

Zjarri në nënstacionin perëndimor të Londrës ka detyruar Heathrow, një nga aeroportet më të ngarkuar në botë të mbyllet. Mbyllja ka shkaktuar ndërprerje të planeve të udhëtimit.

Flightradar24 vlerëson se të paktën 1,351 fluturime brenda dhe jashtë Heathrow do të preken sot.





Sipas të dhënave nga OAG, Heathrow ishte aeroporti i dytë ndërkombëtar më i ngarkuar në vitin 2024, pas Dubait (DXB).

Të dhënat e OAG treguan se Heathrow (LHR) zuri vendin e dytë pas Dubait me 48.4 milionë vende, ndërsa kapaciteti i linjës ajrore u rrit me 4% krahasuar me 2023.

Heathrow është aeroporti kryesor dhe më i madh ndërkombëtar që i shërben Londrës.