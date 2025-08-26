LEXO PA REKLAMA!

Zjarr gjatë natës në Bogovë të Skraparit, flakët vihen nën kontroll

26 Gusht 2025, 08:31
Zjarr gjatë natës në Bogovë të Skraparit, flakët

Një zjarr i madh ka përfshirë gjatë natës zonën e Bogovës në Skrapar. Flakët nisën në pjesën e sipërme të luginës dhe u përhapën me shpejtësi, të favorizuara nga era dhe temperaturat e larta.

Menjëherë në terren shkuan forcat zjarrfikëse të Beratit, Poliçanit dhe Skraparit, të mbështetura nga policia dhe nga trupat e Repartit të Ndërhyrjes së Shpejtë në Poshnje.

Pas disa orësh pune intensive u arrit që zjarri të lokalizohej dhe të vihej nën kontroll.

Autoritetet vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur rindezjen e vatrave për shkak të kushteve atmosferike që mbeten të favorshme për përhapjen e flakëve.

