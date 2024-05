Zelensky i kërkon Bidenit të marrë pjesë në samitin e paqes në Ukrainë

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka kërkuar Presidentit Biden të marrë pjesë në një samit të paqes që do të mbahet në Zvicër në mes të qershorit.

Zelensky tha se mungesa e mundshme e aleatit të tij kryesor “do të duartrokitej vetëm nga Putini, personalisht nga Putini dhe do të ishte një ovacion në këmbë”.

Raportet sugjerojnë se Presidenti Biden dhe Zëvendës Presidentja Kamala Harris do të humbasin samitin. Edhe pse pritet një formë e përfaqësimit të SHBA-së, mungesa e presidentit do të ishte një goditje e madhe për Ukrainën.

Samiti, i cili është planifikuar prej muajsh, do të mbahet në hotelin luksoz me pesë yje në Bürgenstock, lart mbi liqenin e bukur të Lucernit. Kjo ndodhi pasi Zelensky i sugjeroi ish-presidentit zviceran Alain Berset se Zvicra neutrale duhet të organizojë një ngjarje të tillë.

Dyshimi për pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara, dhe veçanërisht prania e Presidentit Biden, është një goditje e madhe për Ukrainën. Me trupat ruse që bëjnë përparime në javët e fundit, presidenti Zelensky ka nevojë dëshpërimisht për një ngjarje të madhe, të vendosur – si një samit në Zvicër – për të treguar se bota është ende në anën e Ukrainës. Uashingtoni thotë se e mbështet takimin, por nuk është zotuar ende të dërgojë një delegacion të nivelit të lartë.

Qeveria zvicerane ka ftuar më shumë se 160 vende dhe thotë se qëllimi i samitit është “të sigurojë një forum ku liderët botërorë diskutojnë shtigjet drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe Kartën e OKB-së”.

Por ka pengesa të dukshme në rrugën e suksesit të samitit, ndër to fakti që vendi që filloi luftën, Rusia, nuk do të jetë atje. Zvicra thotë se Moska nuk ishte e ftuar, ndërsa Kremlini thotë se nuk do të marrë pjesë gjithsesi.

Rusia është e zemëruar me Zvicrën për vendosjen e sanksioneve – zviceranët kanë ngrirë rreth 14 miliardë dollarë (11 miliardë £) në asete ruse. U pezulluan gjithashtu fluturimet direkte për në Rusi; kanë ikur ditët kur një fluturim i përditshëm i Aeroflot nga Moska do të ulej në Gjenevë, me diplomatë rusë të cilët më pas u dërguan në limuzinë në hotelet e tyre me pesë yje buzë liqenit.

Në fund të vitit të kaluar, këto hapa e shtynë Genadi Gatilovin, ambasadorin e Rusisë në Kombet e Bashkuara, t’u shpërndante një opinion gazetarëve të Gjenevës duke argumentuar se Zvicra kishte braktisur neutralitetin e saj dhe për këtë arsye nuk ishte më një vend i përshtatshëm për bisedimet e paqes.