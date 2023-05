Zbulohen çmimet "low cost" nga aeroporti i Kukësit, ja sa kushton udhëtimi për në Turqi dhe Zvicër

Më 15 korrik do të nisin fluturimet nga Aeroporti i Kukësit, me destinacion Zyrihun dhe Stambollin.

Lajmin e dha kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, ku publikoi edhe çmimet e biletave të fluturimet që siç duken, janë “low cost”.

Çmimet

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kukës – Zyrih 12 EUR,

Zyrih – Kukës 28.66 EUR,

Kukës – Stamboll 12 EUR,

Stamboll – Kukës 23 EUR

Duke paralajmëruar lajme të tjera së shpejti, kreu i qeverisë theksoi se ai nuk bën asgjë për fushatë.

“Se ç’ishin ca miq që thoshin Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit ishte sa për fushatë, po unë s’bëj asgjë sa për fushatë dhe çfarë bëj e them e çfarë them e bëj, kështu që bujrum me Air Albanian në portën e hapur të qiellit të Kukësit

Po nuk mbaron me kaq, lajme të tjera nga ky front së shpejti

*** 1€ + taksat domethënë:

Kukës – Zyrih 12 EUR,

Zyrih – Kukës 28.66 EUR,

Kukës – Stamboll 12 EUR,

Stamboll – Kukës 23 EUR”