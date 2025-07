Zbardhet projektligji për sigurimin e tërmeteve, çfarë ndodh me pronarët nëse nuk pranojnë këtë kush! Ja kush preket më shumë

Sigurimi i banesave nga tërmetet do të jetë i detyrueshëm dhe do të ofrohet nga vetë shteti. Është ky propozimi i hedhur për konsultim nga Ministria e Financave, i hartuar në bashkëpunim me Bankën Botërore.

Për vënien në funksion, qeveria do të krijojë një Fond Kombëtar për Sigurimin e Detyrueshëm, ku Autoriteti Publik që përfaqëson shtetin si pronar do të jetë vetë ministria përgjegjëse. Sigurimi i detyrueshëm nga tërmetet mbulon vetëm dëmet materiale në pronën e siguruar gjatë periudhës së vlefshmërisë së policës, duke përjashtuar dëmtimet trupore, dëmet jopasurore, sendet brenda banesës, shpenzimet për pastrimin e mbetjeve dhe humbjet financiare.”- thuhet në njoftim.

Detyrimin për lidhjen e kontratës së sigurimit nga tërmetet e kanë edhe subjektet e banesave sociale me qira, banesat në proces legalizimi, si edhe njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat financojnë primin e sigurimit nga buxheti i tyre. Ndërsa për shtresat në nevojë, primin e sigurimit të detyrueshëm nga tërmetet do ta financojë buxheti i shtetit.

Por çfarë ndodh për ata qytetarë që nuk do ta paguajnë primin e sigurimit?

“Subjektet që nuk lidhin kontratë sigurimi të detyrueshme nga ngjarjet e tërmeteve në zbatim të këtij ligji, i nënshtrohen masave shtrënguese si më poshtë: Nuk marrin shërbime kadastrale; Nuk marrin shërbime nga e-Albania; Nuk marrin shërbime nga Qendra Kombëtare e Biznesit.”– thuhet më tej.

Ende nuk është përcaktuar një përllogaritje se sa do të jetë primi i sigurimit për një qytetar që siguron një pronë.

