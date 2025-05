"Vullnet Sinaj po blen vota...", Berisha publikon denoncimin, del në skenë edhe "Big Market"

Sali Berisha ka publikuar nje denoncim ku sipas tij kandidati Vullnet Sinaj po blen vota ne Vlore se bashku me njerezit e tij.

Ne denoncimin e Berishes, permendet edhe nje menaxher i Big Market, kompani ne pronesi te Vullnet Sinajt per te cilen deputeti eshte hetuar nga parlamenti pas akuzave te opozites per perfitim te fondeve shteterore.

Denoncimi i Berishes:

Krimineli Vullnet Sinaj blen vota!

Dënoj me forcën më të madhe krimin e tij të shëmtuar.

Lexoni denoncimin e qytetarit digital!

I nderuar Doktor! E para uroj te kemi nje fitore sa me te thelle. Po ju dergoj nje informacion shume te sakte dhe teper sekret per ne territorin e Bashkise Selenice dhe lumin e vlores.

Deputeti Vullnet Sinaj me armaten e tij te kamufluar, mbreme kane bere listat e fundit per shperndarje te zarfave ne zone dhe sot do bejne veprimet e tyre. I pari qe jane listat eshte karburanti ne Peshkepi me emrin Mesa oil i shtetasit Mirosh Hoxhaj.

Kryatari partise ne Vllahine Florjan Muça ka marre listat mbreme me zarfat qe mund te kapen ne flagrance. Soklo Hodaj ne selenice dhe biznesi ne vlore kane marre lista me zarfat. Engjelush Bellaj njehkosisht babai i kryetarit bashkise selenice ne zone dhe ne biznesin e tij ne vlore do gjeni lista me zarfa.

Menaxheri kryesor i big market Arsen Devollaj e keni ne zone te lumit vlores dhe ne bregdet ne himare me zarfat. Te lutem denoncoje ne menyre sekrete jo ne polici se kane mbeshtetje pi shikoj vete mundesine duke me ruajtur dhe mua anonimitetin.