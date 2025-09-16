LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vritet 43-vjeçari shqiptar në Toronto

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 10:49
Aktualitet

Vritet 43-vjeçari shqiptar në Toronto

Policia e Torontos ka identifikuar viktimën e një vrasjeje me armë në një shesh komercial në lindje të qytetit gjatë fundjavës. Policia thotë se 43-vjeçari Paulin Harusha vdiq në vendngjarje, me gjithë përpjekjet e shërbimeve të emergjencës për ta shpëtuar.

Harusha u gjet brenda një automjeti me plagë nga plumbat, sipas një deklarate të policisë. Vrasja ndodhi në një shesh komercial afër bulevardit Victoria Park dhe Sheppard Avenue E, rreth mesnatës të shtunën. Policia thotë se të dyshuarit janë parë duke u larguar nga vendngjarja në një “SUV të ngjyrës së hapur” para se të arrinin oficerët.

 

Në një konferencë për media të dielën, Inspektori Jonathan Rose nga Shërbimi i Policisë së Torontos tha se motivi është ende i paqartë. Hetimi është duke vazhduar dhe kushdo që ka informacione është i ftuar të kontaktojë policinë.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion