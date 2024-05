Daja dhe babai dorëzojnë në polici vrasësin e efektivit në Fier, si u bind Azgan Mërnica pas dy ditësh arrati

Azgan Mërnica është vetëdorëzuar në polici.

Pas dy ditësh në arrati, autori që vrau policin Nevruz Cenalia ka vendosur që t'i përgjigjet thirrjes së policisë pë tu dorëzuar.

Ai u dorëzua pasi prej dy ditësh ishte në ndjekje nga policia.

Mesohet se policia ka negociuar me babain e te dyshuarit dhe dajen e tij me qellim vetedorezimin dhe shmangien e perballjes me policine.

Autori duket se kishte qendruar ne zone dhe ne kontakt me familjaret te cileve iu eshte bindur per tu vetedorezuar ku tashme pritet te jape edhe deshmine e tij per ngjarjen e rende ku vrau efektivin e policise Nervruz Cenalia, 28 vjec.

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, mbi bazën e materialit të referuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, ka regjistruar procedimin penal nr. 689, të vitit 2024, për veprat penale “Vrasja e punonjësve të Policisë së Shtetit” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” parashikuar nga neni 79/b dhe 278 parg. I i K.Penal.