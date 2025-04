Vrau me thikë rumunin për pazare droge, identifikohet shqiptari i dënuar me 22 vite burg!

Zbardhet emri i shqiptarit të arrestuar dy ditë më parë në Fermo të Italisë, nën akuzën e vrasjes pesë vite më parë të një 36-vjeçari rumun, pas konflikteve të dyshuara për prishjen e pazareve të drogës dhe kontrollin e territorit.

I arrestuari, po 36-vjeçar, është Besmir Toja, i cili ishte shpallur në kërkim pas identifikimit nëpërmjet gjurmëve dhe pamjeve filmike. Ai ishte arratisur nga Italia pas krimit për të mos rënë në pranga, por u rikthye në Fermo për shkak të problemeve shëndetësore dhe familjare. Rumuni u gjet në Lido Tre Archi.

Toja është dënuar në mungesë me gati 23 vite burg për vrasje me dashje . Në qershor, dy vjet më parë, Gjykata e Assizes e Macerata e shpalli atë fajtor për vrasjen e Mihaita Radu, me origjinë rumune, i gjetur i vdekur në fshatin Porto Sant'Elpidio.

Ai u kap nga Karabinierët e Bërthamës Investigative, njësia operative e Fermos, të ndihmuar nga kolegët e tyre nga stacioni i Porto Sant'Elpidio. Besmiri, i njohur nga organet e zbatimit të ligjit për krime pronësie dhe trafik droge, dyshohet se vrau viktimën për konflikte të pazgjidhura për trafik droge. Mihaita Radu, në agimin e 17 shkurtit 2020, u gjet i pajetë midis nëpërmjet Pescolla dhe kryqëzimit Pian di Torre, pas një raportimi nga një banor.