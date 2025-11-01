Vrau babanë me thikë në Durrës, lihet në burg autori, ja kush është 25-vjeçari, shfaqet duke qeshur në sallën e gjyqit
25-vjeçari Marjan Kodheli, i cili vrau me thikë të atin Pjetër Kodheli pak ditë më parë në Durrës, është lënë në burg nga Gjykata e Durrësit.
Masa “arrest me burg” rezultoi të ishte i ligjshëm. Ai u shfaq duke qeshur në dhomën e xhamit, ku qëndroi gjatë gjithë seancës.
I riu ka deklaruar pas ngjarjes përpara policisë se ka pasur grindje të vazhdueshme me të atin, Pjetër Kodheli.
“Nuk më linte të haja i qetë”, ka thënë ai, ku ndër të tjera është shprehur se ‘nuk e di si ndodhi, mora thikën dhe e qëllova’.
“Ishim duke ngrënë bukë dhe babai mu turr. Nuk më linte të haja i qetë. Nuk e mbaj mend pse ndodhi, por kemi pasur grindje të vazhdueshme që kur jam kthyer nga Greqia, para gjashtë muajsh. Kam jetuar në Francë, jam me pasaportë franceze. Atje kam qëndruar rreth gjashtë vjet dhe më pas kam shkuar në Greqi, ku kam punuar për gjashtë muaj. Nga Greqia jam kthyer në shtëpi dhe isha i papunë.
Kemi pasur debate me babain. Sherri ndodhi teksa hanim drekë. Nuk e di si ndodhi, mora thikën dhe e qëllova”, ka dëshmuar ai.
Si ndodhi ngjarja
Ditën e martë në Durrës, djali Marjan Kodheli vrau me thikë babanë e tij, Pjetër Kodheli në banesë.
Ngjarja ndodhi në fshatin Shkallnur. 69-vjeçari ndërroi jetë gjatë rrugës për në spital.
Rreth 2 orë pas ngjarjes, autori u arrestua nga policia në zonën e plazhit.
Burimet bëjnë me dije se 25-vjeçari vuan nga probleme të shëndetit mendor dhe se më parë ka shfaqur sjellje agresive.