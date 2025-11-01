LEXO PA REKLAMA!

Rrjet trafiku kokaine në Francë, arrestohen 4 shqiptarë. Iu sekuestrohet dhe…

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 09:54
Rrjet trafiku kokaine në Francë, arrestohen 4 shqiptarë. Iu

Policia në Annecy ka arrestuar katër shqiptarë, të moshës 18 deri në 53 vjeç, të përfshirë në trafikun e heroinës. E gjitha filloi me një informacion në lidhje me një pikë trafiku droge në lagjen Côte Perrière në Francë.

Pas mbikëqyrjes, oficerët gjetën një trafikant dhe e ndoqën deri në shtëpinë e tij. Ai u arrestua pak kohë më vonë gjatë një transaksioni në Passage de l’Isle.

Një përdorues u arrestua gjithashtu pasi bleu dy qese me heroinë për 70 euro. Policia vazhdoi të monitoronte banesën e trafikantit dhe vuri re dy burra të tjerë që po largoheshin.

Ata u ndaluan dhe u arrestuan. Gjatë kontrollit të apartamentit, hetuesit zbuluan materiale paketimi, 1.5 kg heroinë në formën e blloqeve dhe qeseve, dhe 7,600 euro në para të gatshme. Katër burrat kërkuan një shtyrje për të përgatitur mbrojtjen e tyre; ndërkohë, prokuroria kërkoi paraburgimin e tyre.

