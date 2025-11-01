Rrjet trafiku kokaine në Francë, arrestohen 4 shqiptarë. Iu sekuestrohet dhe…
Policia në Annecy ka arrestuar katër shqiptarë, të moshës 18 deri në 53 vjeç, të përfshirë në trafikun e heroinës. E gjitha filloi me një informacion në lidhje me një pikë trafiku droge në lagjen Côte Perrière në Francë.
Pas mbikëqyrjes, oficerët gjetën një trafikant dhe e ndoqën deri në shtëpinë e tij. Ai u arrestua pak kohë më vonë gjatë një transaksioni në Passage de l’Isle.
Një përdorues u arrestua gjithashtu pasi bleu dy qese me heroinë për 70 euro. Policia vazhdoi të monitoronte banesën e trafikantit dhe vuri re dy burra të tjerë që po largoheshin.
Ata u ndaluan dhe u arrestuan. Gjatë kontrollit të apartamentit, hetuesit zbuluan materiale paketimi, 1.5 kg heroinë në formën e blloqeve dhe qeseve, dhe 7,600 euro në para të gatshme. Katër burrat kërkuan një shtyrje për të përgatitur mbrojtjen e tyre; ndërkohë, prokuroria kërkoi paraburgimin e tyre.