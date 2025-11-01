Bënte eko në këmbim të parave në Spitalin e Fierit, ja kush është mjeku imazherist, në banesë iu gjetën mijëra euro
Ky që shihni më lart është Gëzim Taullaj, mjeku imazherist në spitalin rajonal të Fierit, i cili i merrte para pacientëve për t’iu bërë eko.
Pas një hetimi gati 4 mujor, 66-vjeçari u vu në pranga, nën akuzat e “Shpërdorimit të detyrës” dhe ”Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike”.
Gëzim Taullaj u kap në flagrancë duke marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale.Ndër të tjera mjeku imazherist shpërdoronte detyrën, pasi gjatë orarit zyrtar të punës, vizitonte pacientë në 2 klinika private në Fier.
Gjatë kontrollit në banesë atij iu gjetën shuma të konsiderueshme parash: 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 paund dhe 75 dollar.
NJOFTIMI
Fier/Finalizohet pas një hetimi 4-mujor, në bashkëpunim me Prokurorinë Fier, operacioni policor i koduar “Imazheria”.
I merrte shuma parash pacientëve për të kryer ekot, vihet në pranga mjeku imazherist në spitalin rajonal Fier.
Si rezultat i administrimit të menjëhershëm të informacioneve se mjeku imazherist në spitalin e Fierit iu merrte para pacientëve për të kryer ekot, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, organizuan punën në bashkëpunim me Prokurorinë Fier.
Për këtë rast, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithëm Fier, ka regjistruar procedimin penal nr.929 datë 01.07.2025, për veprën penale të dyshuar “Shpërdorimi i detyrës” dhe ”Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, hetim i cili pas 4 muajësh u finalizua me arrestimin në flagrancë të shtetasit G. T., 66 vjeç, banues në Fier, me detyrë mjek imazherist në spitalin rajonal Fier.
Ky shtetas u kap në flagrancë duke marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale.
Gjithashtu, ky shtetas, shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit zyrtar të punës, vizitonte pacientë në 2 klinika private në Fier.
Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast u sekuestrua si provë materiale, shuma e lekëve që 66-vjeçari i mori qytetarit, në kundërshtim me ligjin si edhe shuma prej 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 paund dhe 75 dollar që iu gjetën gjatë kontrollit të banesës.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme.