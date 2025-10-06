LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrasja e shqiptarit në Kolumbi/ Zbulohen detaje: U ekzekutua nga një vrasës me pagesë, mori pesë plumba në...

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 13:44
Aktualitet

Vrasja e shqiptarit në Kolumbi/ Zbulohen detaje: U ekzekutua nga një

Një sulm i ri me vrasës me pagesë ka ndodhur të dielën pasdite në Medellín, pranë qendrës tregtare Santa Fe në zonën El Poblado, Komuna 14.

Sekretari i Sigurisë i qytetit, Manuel Villa Mejía, njoftoi se viktima ishte një burrë me dokumente ekuadoriane, por me shtetësi shqiptare. Viktima është identifikuar si Artur Tushi, 44 vjeç, i lindur në Shqipëri.

Gjithashtu ai shton se vrasësi ishte paguar për t’i marrë jetën shqiptarit, i cili u godit me 5 plumba në gjoks dhe në krahë, shkruajnë mediat.


Vrasësi, i cili po udhëtonte me motoçikletë, u arrestua në komunën e Bello-s, në veri të Luginës së Aburrá-s. Motoçikleta dhe arma e përdorur në sulm u sekuestruan. Nga ngjarja mbeti e plagosur një grua, e cila shoqëronte viktimën.

Villa Mejía theksoi se motivet dhe detajet e incidentit po hetohen aktualisht nga autoritetet.

Sipas analizave të InSight Crime, rrjetet kriminale shqiptare luajnë një rol kyç në trafikun e drogës në Amerikën Latine, duke përdorur Ekuadorin si bazë për operacionet e tyre transatlantike. Këto grupe negociuan direkt me prodhuesit e kokainës në Kolumbi, duke blerë drogë për 2,000–4,000 dollarë për kilogram dhe duke e rishitur në Evropë për 30,000–40,000 dollarë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion