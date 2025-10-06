LEXO PA REKLAMA!

SIGAL paguan dëmet e 13,361 klientëve

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 13:26
Kompania SIGAL Insurance Group konfirmon edhe njëherë pozicionin e saj si kompania më e madhe dhe më e besuar në tregun shqiptar dhe rajonal të sigurimeve, sipas raportit 8-mujor të vitit 2025 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF).

Gjatë kësaj periudhe, 13,361 qytetarë dhe biznese kanë përfituar pagesat e dëmeve nga SIGAL, në përputhje me kontratat e tyre të sigurimit.
Kjo përfaqëson 23.53% të totalit të dëmeve të paguara në të gjithë tregun e sigurimeve, duke e vendosur SIGAL në krye si kompania që mbulon pothuajse një të katërtën e tregut kombëtar.



Pagesat e dëmeve janë kryer në kohë rekord, brenda 15 ditësh nga dorëzimi i
dokumentacionit të plotë, një standard që pak kompani në rajon dhe në continent arrijnë ta përmbushin, pasi në shumicën e rasteve pritja zgjat me muaj.

Vetëm në 9 muajt e parë të vitit, SIGAL ka injektuar rreth 11.7 milionë euro në
ekonominë shqiptare përmes pagesave të dëmeve, duke ndihmuar mijëra individë e biznese të rikuperojnë pas humbjeve apo fatkeqësive.



Në sigurimet e jetës, kompania ka mbuluar 42.25% të dëmeve të tregut, ndërsa në sigurimet e jojetës 22.67%, duke dëshmuar peshën e saj të qëndrueshme në të dy segmentet.

Në një treg ku besimi dhe korrektësia janë thelbësore, SIGAL mbetet kompania më e madhe dhe më e besuar e sigurimeve në Shqipëri dhe rajon, duke u dalluar për shpejtësi, transparencë dhe përgjegjshmëri ndaj çdo klienti.

