Vrasja e Ilaria Sulës, zbardhet dëshmia e nënës së Mark Samson: Më dukej si demon, ishte i frikshëm!

Detaje tronditëse vijojnë të dalin nga vrasja e Ilaria Sulës nga ish i dashuri i saj filipinas Mark Antony Samson.

Mediat italiane shkruajnë se nëna e të riut, Nors Man Lapaz ka thënë para prokurorëve pasi kishte kryer krimin, djali kishte shkuar tek ajo tepër i frikësuar, madje ajo thotë se ai ishte bërë si një demon.

“Më hapi derën, fytyra e Markut nuk ishte e tij. Ai ishte skuqur, dridhej fort, i frikshëm, më tha nuk kam fjetur, nuk kam ngrënë…. E tha si të ishte një demon, kisha frikë se mos më bënte keq edhe mua”, tregoi nënë e tij para prokurorëve më 7 prill.

Nëna e Markut po ashtu po hetohet për bashkëpunim në fshehjen e kufomës. Ajo gjithashtu tregon se djali i kishte thënë se nëse nuk do ta kishte vrarë ai Ilaria Sulën, dikush tjetër do ta vriste Markun.

“I thashë ‘qetësohu’ dhe ai dridhej dhe tha ‘mami…mami!! I thashë “dashuri, çfarë ke bërë?” Dhe ai më tha në filipinisht ‘po të mos e kisha bërë, do të më kishin vrarë’ si për të thënë që nëse ajo nuk do të vdiste, ai do të kishte vdekur”, ka treguar gruaja para prokurorëve.