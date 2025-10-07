LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja, kush është punonjësi i sigurisë që u arrestua për ‘shpërdorim detyre’

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 09:31
Aktualitet

Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja, kush është punonjësi i

Ngjarja e rëndë e ndodhur të hënën në Gjykatën e Apelit në Tiranë, ku gjyqtari Astrit Kalaja u qëllua për vdekje brenda sallës së gjyqit nga një person i përfshirë në procesin gjyqësor 30-vjeçari Elvis Shkambi.

Ndërkaq, në pranga ka rënë edhe roja i sigurisë së Gjykatës së Apelit Banush Koxhaj për ‘shpërdorim detyre’, i cili prej gjashtë mujash punonte pranë gjykatës tek detektori.

 

Policia ka arrestuar edhe xhaxhain e autorit, Gjon Shkambi.

