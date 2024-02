Vrasja e Bledar Dedjas, autori një 17-vjeçar/ Takimi mes tyre që lindi krimin

Një 17-vjeçar është arrestuar si autor i dyshuar i vrasjes së shqiptarit Bledar Dedja në Itali. Kur ka kaluar më shumë se 1 muaj nga vrasja e 39-vjeçarit, duket se ngjarja që tronditi opinionin publik po shkon drejt zbardhjes. Sipas hetimeve të deritanishme, kemi të bëjmë me një krim seksual, raportuan mediat italiane.

Shqiptari u vra me thikë më 20 Janar në një zonë të pyllëzuar në Paderno, në via dei Colli. Ai u gjet nga një shok i tij, një ditë pas krimit, me pantallona dhe të brendshme të hequra.

Sipas hetimeve, 17-vjeçari dhe Bledar Dedja kanë lënë një takim pasditen e 20 Janar, por për arsye ende të paqarta, i mituri ka vrarë me thikë shqiptarin.

I mitur raportohet se ka plagosur dorën me thikë gjatë sulmit. Pas krimit, ai ka marrë thikën e kuzhinës, me të cilën kreu vrasjen, disa rroba dhe çelësat e makinës së viktimës dhe është larguar në këmbë nga vendngjarja.

Automjeti i Bledar Dedaj është gjetur në vendin e krimit nga policia italiane.