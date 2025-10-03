LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Rrugën e Kombit, shoferi në gjendje të rëndë, dërgohet drejt ‘Traumës’

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 09:13
Aktualitet

Aksident në Rrugën e Kombit, shoferi në gjendje të

Një aksident rrugor është regjistruar sot në Rrugën e Kombit, ku një automjet ka dalë nga rruga për shkaqe ende të paqarta.

Si pasojë e aksidentit, është plagosur drejtuesi i mjetit, i cili fillimisht është dërguar në Urgjencën e Spitalit Rajonal të Kukësit.


Për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, i plagosuri është nisur drejt Tiranës për një ndërhyrje të specializuar mjekësore.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

