Temperaturat zbresin në -2 gradë Celsius, probleme me energjinë elektrike në disa fshatra
Pas reshjeve të shiut vendin ja kanë lënë reshjeve të dëborës në lartësinë 1000 metra mbi nivelin e detit, reshje të cilët janë shoqëruar me temperatura të ulëta deri në minus 2 gradë Celsius.
Aktualisht reshje dëbore deri më 5 centimetra ka në fshatrat e thella të njësisë Administrative Zerqan, Ostren si dhe në Martanesh, të Bashkisë Bulqizë por pa probleme në qarkullim.
Reshje dëbore ka edhe në zonat e minierave të Zonës D, Martanesh dhe Tërnovë.
Ndërkohë policia bën thirrje drejtueseve të mjeteve që transportojnë minatorët të kenë kujdes në lëvizje pasi për shkak edhe të terrenit të vështirë.
Aktualisht sa i përket energjisë elektrike probleme ka në fshatrat e thella të njësisë Ostren për shkak të dëborës dhe mgricave, ndërkohë po punohet për riparime linjave.
Reshje dëbore ka edhe në Dibër e Mati në lartësinë 1000 metra mbi nivelin e detit.