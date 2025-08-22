LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e 32-vjeçarit në Divjakë, sot pritet të jepet masa për autorin e dyshuar

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 10:30
Vrasja e 32-vjeçarit në Divjakë, sot pritet të jepet masa

Sot në orën 13:20 do të jepet masa e sigurisë për Xhesion Toromenin, autorin e dyshuar të vrasjes së 32-vjeçarit Besmir Kumria.

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 19 gushtit në Kryekuq të Divjakës, teksa viktima ndodhej në një lokal dhe u qëllua me thikë. Besmir Kumria punonte gjatë sezonit veror në Himarë, ndërsa atë mbrëmje ndodhej në fshat.

Autoritetet raportojnë se konflikti mes familjeve të tyre, i lidhur me një kanal vaditës, mund të ketë qenë shkak i ngjarjes. Pas krimit, autori u largua nga vendngjarja, por u kap disa orë më vonë nga shërbimet operative të Fierit.

Policia ka shoqëruar të gjithë të pranishmit në lokal për të mbledhur prova dhe për të ndihmuar në hetimin e plotë të ngjarjes. Hetimet paraprake po vazhdojnë për të dokumentuar rrethanat e vrasjes dhe për të përcaktuar rolin e çdo personi të përfshirë.

Ky rast ka trazuar komunitetin lokal, ndërsa autoritetet theksojnë angazhimin për drejtësi dhe ndjekje të plotë të ligjit ndaj përgjegjësve.

