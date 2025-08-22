Vrasja e 32-vjeçarit në Divjakë, sot pritet të jepet masa për autorin e dyshuar
Sot në orën 13:20 do të jepet masa e sigurisë për Xhesion Toromenin, autorin e dyshuar të vrasjes së 32-vjeçarit Besmir Kumria.
Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 19 gushtit në Kryekuq të Divjakës, teksa viktima ndodhej në një lokal dhe u qëllua me thikë. Besmir Kumria punonte gjatë sezonit veror në Himarë, ndërsa atë mbrëmje ndodhej në fshat.
Autoritetet raportojnë se konflikti mes familjeve të tyre, i lidhur me një kanal vaditës, mund të ketë qenë shkak i ngjarjes. Pas krimit, autori u largua nga vendngjarja, por u kap disa orë më vonë nga shërbimet operative të Fierit.
Policia ka shoqëruar të gjithë të pranishmit në lokal për të mbledhur prova dhe për të ndihmuar në hetimin e plotë të ngjarjes. Hetimet paraprake po vazhdojnë për të dokumentuar rrethanat e vrasjes dhe për të përcaktuar rolin e çdo personi të përfshirë.
Ky rast ka trazuar komunitetin lokal, ndërsa autoritetet theksojnë angazhimin për drejtësi dhe ndjekje të plotë të ligjit ndaj përgjegjësve.