Aksident në aksin Lin-Pogradec, makina përplas një grua dhe një vajzë të vogël, e moshuara në gjendje të rëndë

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 10:09
Aksident në aksin Lin-Pogradec, makina përplas një grua dhe

Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rrugor Lin-Pogradec, ku një automjet ka përplasur një të moshuar dhe një vajzë të vogël që po kalonin rrugën.

Si pasojë, e moshuara ka marrë dëmtime të shumta dhe është transportuar menjëherë në spitalin e Pogradecit, në gjendje të rëndë.

Grupi hetimor ndodhet aktualisht në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

