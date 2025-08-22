Aksident në aksin Lin-Pogradec, makina përplas një grua dhe një vajzë të vogël, e moshuara në gjendje të rëndë
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 10:09
Aktualitet
Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rrugor Lin-Pogradec, ku një automjet ka përplasur një të moshuar dhe një vajzë të vogël që po kalonin rrugën.
Si pasojë, e moshuara ka marrë dëmtime të shumta dhe është transportuar menjëherë në spitalin e Pogradecit, në gjendje të rëndë.
Grupi hetimor ndodhet aktualisht në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.