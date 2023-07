Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për ditën e sotme

Kushtet e paqëndrueshme atmosferike do të dominojnë paraditen në vendin tonë, duke sjellë mbizotërim të vranësirave dhe shirave në një pjesë të mirë të territorit. Më të dendura shirat paraqiten në zonat malore dhe pjesërisht zonat e ulëta por momente me pika shiu do të ketë edhe në vijën bregdetare.

Parashikohet që pasditja dhe mbrëmja të sjellin përmirësim të theksuar të kushteve atmosferike në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 14°C deri në 30°C. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe në det shpejtësi 38 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2 – 3 ballë.

Kosova

Paraditja do të nisë, me vranësira dhe rrebeshe shiu në të gjithë territorin e Kosovës, më të dendura shirat paraqiten në Veri dhe Veriperëndim të Kosovës. Por pas mesditës dhe në vijim do të ketë përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike duke ri-sjellë motin e kthjellët dhe temperaturat e larta në të gjithë Kosovën.

Maqedonia e Veriut

Republika e Maqedonisë së Veriut do të jetë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm ku vranësirat dhe shirat do të jenë dominante përgjatë orëve të paradites Ku në shumë zona shirat do të jenë në formë shtrëngate.

Parashikohet që orët e pasdites dhe mbrëmja të sjellin përmirësim të kushteve atmosferike në të gjithë MV duke bërë që kthjellimet të jenë dominante. E njëjta situatë e qëndrueshme meteorologjike do të na shoqërojë edhe gjatë natës.

Europa

Në dy skajet e Evropës përkatësisht në Gadishulli iberik si edhe brigjet e Egjeut dominante do të jenë kthjellimet dhe temperaturat e larta ku më të theksuara kthjellimet paraqiten në Spanjë dhe Portugali ndërsa me vranësira, rrebeshe shiu si edhe mini-stuhi ere dhe breshëri do te jenë Europa Veriore, pjesërisht Europa Qendrore si edhe rajoni i Ballkanit.