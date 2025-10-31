Vodhi miliona para dhe sende me vlerë 20 mijë euro, arrestohet grabitësi i shtëpisë në Tiranë
Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Rojtarët”, i cili çoi në kapjen e autorit të një vjedhjeje të kryer në rrugën “Musa Agolli”.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë veprimeve hetimore dhe operacionale, u identifikua dhe u arrestua P. Z., 52 vjeç, ndërsa shtetasi D. B., 56 vjeç, i cili dyshohet se e largoi autorin nga vendngjarja me automjet, u shpall në kërkim.
Vjedhja kishte ndodhur më 24 tetor 2025, kur nga kasaforta e një banese ishin marrë 10 milionë lekë dhe sende me vlerë 20 000 euro, ndërkohë që banesa ishte bosh. Sipas hetimeve, dy autorët kishin mbajtur në vëzhgim zonën përpara ndërhyrjes.
Gjatë kontrollit të banesës së P. Z., policia sekuestroi 2 automjete, 1 celular dhe 1 armë zjarri pistoletë me leje.
Policia thekson se operacioni hetimor bëri të mundur identifikimin e të dy shtetasve dhe kapjen e autorit kryesor, ndërsa vijojnë kërkimet për kapjen e shtetasit D. B. dhe hetimet për të zbardhur nëse autorët kanë kryer edhe vjedhje të tjera.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.