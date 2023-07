Vizita në Tiranë, Bill Clinton mbërrin në kryeministri

Ish-presidenti i SHBA, Bill Clinton ka mbërritur në godinën e qeverisë. Takimi i mbyllur dhe i ngushtë në “Vilën 31” ka përfunduar.

Në Kryeministri është parashikuar një mbledhje e shkurtër dhe më pas do të nisë edhe aktiviteti festiv në bulevardin kryesor të Tiranës.



Zona në bulevard është mbushur edhe me qytetarë, të cilët u ftuan nga Rama.

Ceremonia pritet të nisë në orën 19:00, ndërsa do të jetë kryeministri Rama ai që do të mbajë një fjalim dhe rreth orës 19:25 do të jetë Clinton ai që do t’i drejtohet të pranishmëve.