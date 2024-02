Video skandali, Safet Gjici dënohet me tri vite burg për shpërdorim detyre! Alma Kaci me një vit për prostitucion

Ish-kryetari i bashkisë së Kukësit, Safet Gjici dënohet me tre vite burg për shpërdorim detyre, i cili ulet në dy vite për shkak të gjykimit të shkurtuar.

Ne vendimin e shoallur diten e sotme, Alma Kaci u dënua me një vit burg për prostitucion.

Safet Gjicit i eshte hequr edhe e drejta për të ushtruar funksione publike për pesë vite.

Avokati Përparim Kulluri tha për mediat se ky vendim është i padrejtë dhe se do t’i drejtohet Apelit me kundërshtime duke këmbëngulur se Gjici është i pafajshëm.

Gjici u përlot sot gjatë seancës, ku edhe foli për herë të parë për video skandalin. Teksa i kërkoi falje familjarëve të tij dhe banorëve të Kukësit, Gjici tha se nuk ka shkelur ligjin, por etikën.

“Dënimi është moral, u kërkoj falje familjareve të mi dhe qytetarëve të Kukësit”-tha i përlotur Gjici.

Mbrojta e Gjicit insiston që Alma Kaci është paguar për të realizuar videon dhe po ashtu, ajo ka pasur komunikime me Abedin Orucin në lidhje me çështjen e videos dhe kartën memorie që është bërë regjistrimi.

Sipas mbrojtjes, prokuroria nuk ka gjetur pajisjen origjinale me të cilën është bërë regjistrimi sepse ne bazë të akt ekspertimit të kart memories që u gjet në gotë me të cilën dyshohet se u bë regjistrimi, nuk rezulton që të jetë e regjistruar aty.

“Pamjet janë gjetur tek një usb në banesën e Kaçit. Po ashtu njohja mes Abedinit dhe Almës është e hershme dhe ata kanë folur vazhdimisht me njëri-tjetrin në lidhje me këtë çështje. Pse prokuroria nuk hetoi faktin që Abedin Oruci i ka dhënë prokure avokatit që ta përfaqësojë në çdo shkallë gjyqësore? Po ashtu pse prokuroria në datën 9 tetor kur e ka pyetur Abedin Orucin nuk i ka kërkuar shpjegime për komunikimet me Almën”-shprehet mbrojtja e Safet Gjicit.

Sipas mbrojtjes në datë 23 maj 2023 ka qenë takimi i parë mes Safet Gjicit dhe Alma Kacit, kohë në të cilën ata kanë kryer marrëdhënie seksuale.