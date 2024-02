Kastro Zizo “tapë” në Për’puthen? Opinionisti përplaset 'keq' me konkurenten

Kastro Zizo është shfaqur tejet ekspresionist, sot në emisionin “Përputhen”, madje edhe më tepër se ç’duhet.

Në rolin e opinionistit, Kastro Zizo i është kthyer ashpër konkurrentes Enisa, duke e kundërshtuar për faktin se në takimin e parë kishte marrë edhe fëmijën e saj.

Qëndrimi i tij ka qenë aq i ashpër, ndoshta edhe i ndikuar nga konsumi i alkoolit, teksa kur i tha Neda se “ke ardhur tapë në emision”, Kastro nuk e mohoi, por tha “kjo ka të bëjë me qejfin tim”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Enisa ka lënë studion për disa çaste duke qarë, ndërsa kur është kthyer, Kastro e ka përqafuar duke i thënë se e kishte keqkuptuar në mesazhin që duhet të përçonte.

“Mendoj se në takimin e parë, do ishte mirë ta kishe rregulluar fëmijën, para se të dilje”, u shpreh ai.

Por çmenduria nuk përfundoi me kaq. Teksa Alberto si konkurrent i ri i ka thënë “do më njohësh”, Kastro e ka marrë si presion duke i thënë “nga mënyra si e the m’u duk si presion. Kujt i thua do më njohësh?”.

Por ai ka qartësuar “jam i ri në emision dhe besoj se do më njohësh në vazhdimësi”. Madje Alberto ka shtuar se “nuk e ka problem prezencën e fëmijës së Enisës në takim me të”.