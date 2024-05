VIDEO/ Mbi 5 mln euro fitim, policia greke zbërthen rolet në grupin e kokainës me “kapo” shqiptarin

Policia greke jep detaje nga shkatërrimi i organizatës që trafikonte droge nga Panamaja në shtetin helen, me në krye një biznesmen shqiptar. Gjithashtu, policia greke thekson se ky grup nga trafikimi i kokainës në sasi të madhe përfitonte shuma të mëdha, mbi 5 mln euro.

Njoftimi i policisë greke: Një organizatë kriminale me natyrë transnacionale, anëtarët e së cilës vepronin në trafikun e sasive të konsiderueshme të kokainës nga Amerika Latine, është çmontuar nga Nëndrejtoria e Prokurorisë për Narkotikët pranë Drejtorisë së Sigurimit të Atikës.

Ato transportoheshin në rrugë detare dhe fshiheshin në kontejnerë për importimin dhe qarkullimin e mëtejshëm të tyre në vendet evropiane, përfshirë edhe vendin tonë, për të përfituar shuma të mëdha fitimesh të paligjshme. Për dekonstruksionin e organizatës kriminale u zhvillua bashkëpunimi me Zyrën e DEA-s të Ambasadës Amerikane. në Athinë, Njësia Speciale Represive Antiterroriste e Drejtorisë së Forcave Speciale të Policisë dhe Departamentit të Narkotikëve të Doganës së 3-të të Pireut, me asistencën e Prokurorisë së Narkotikëve dhe Armëve të S.D.O.E. dhe Drejtoria e Prokurorisë së Drogës dhe Kontrabandës së Rojës Bregdetare – Roja Bregdetare Greke. I ka paraprirë një hetim shumë-mujor ku, nëpërmjet shfrytëzimit, analizës dhe kryqëzimit të duhur të informacionit dhe të dhënave dhe metodave të tjera hetimore, është bërë i mundur identifikimi dhe verifikimi i veprimeve të anëtarëve të organizatës.

Në të njëjtën kohë, u shfaq struktura e biznesit dhe infrastruktura profesionale që ata posedonin, e cila siguroi aktivitetin e tyre kriminal të pandërprerë në kohë, konkretisht transportin dhe trafikimin e sasive të mëdha të kokainës, nga e cila përfitonin të ardhura të paligjshme gjigante që kalonin -5 000 000 €. Njëkohësisht u përcaktua roli i secilit prej anëtarëve të organizatës si më poshtë:

48-vjeçari kishte marrë drejtimin dhe drejtimin e organizatës kriminale, konkretisht gjetjen e sasive të drogës në qarkullim, financimi i blerjes dhe transportit, organizimi i dërgesës së drogës nga Amerika Latine, si dhe fshehja e drogës në kontejnerë të drejtuar për në vend dhe trafikimi i mëtejshëm i tyre, 36-vjeçari kishte marrë përsipër të gjente dhe rekrutonte të tjerë. anëtarë, 64 vjeç, komunikonte me anëtarë të tjerë të organizatës që ndodheshin jashtë vendit për koordinimin e furnizimit dhe financimin e sasive që do të trafikoheshin dhe 54 vjeç, ishte përgjegjës për mbulimin dhe mbrojtjen operacionale të 48 vjeç, duke marrë masat e duhura për të shmangur arrestimin e tij.

Për t'i dhënë fund aksionit të tyre është kryer një operacion policor në orët e mëngjesit të ditës së djeshme, datë 22.05.2024, gjatë të cilit 48-vjeçari është lokalizuar dhe në pronësi të tij janë gjetur me qëllim trafikimin e mëtejshëm - 180- pako najloni të improvizuara me kokainë, me një peshë totale prej -210- kilogramë dhe -300- gram.

Në kontrollet e kryera në banesa dhe automjete janë gjetur dhe sekuestruar më poshtë: - kokainë me peshë totale -510- gram, - kanabis të papërpunuar me peshë -1,5- gram, - shumat e parave prej -131675€ dhe -30- paund britanike, - një pistoletë me karikator me pesëmbëdhjetë (15) fishekë. ,

- 37 fishekë 9 mm dhe fishekë 7,65 mm, - peshore, - 2 motoçikleta, - 17 pajisje celulare, - kartë memorie (pajisje usb), -3 pajisje elektronike për vendndodhjen gjeografike (GPS tracker), mbyllje kontejneri vulën dhe numrin e faqeve me shënime të shkruara me dorë. Vihet re se ndaj drejtuesit 48-vjeçar ishte në pritje 20 vite burg dhe gjobë, pasi në vitin 2017 ai akuzohej si përgjegjës për instalimin dhe funksionimin e një laboratori për prodhimin e tabletave të drogës sintetike. , ku u gjetën dhe u konfiskuan më shumë se 634.000 tableta CAPTAGON.

Gjithashtu, 64-vjeçari kishte vuajtur dënimin me burg në SHBA. për përfshirjen e tij në një rast transferimi armësh nga Evropa. Po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të veprimtarisë së paligjshme të organizatës kriminale dhe çdo lidhje që mund të ketë me rrjete të tjera të ngjashme, si dhe identifikimin e anëtarëve të tjerë. Të arrestuarit dërgohen në organin e prokurorisë kompetente.