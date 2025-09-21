Vangjush Dako rikthehet në burg për dënimin e Apelit, pasi doli nga spitali
Ish-kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, i cili u dënua me 2 vite e tetë muaj burgim nga Gjykata e Apelit të Posaçëm përfundoi në spital kur mori vendimin, është rikthyer diten e sotme, me 21 shtator, në burgun e Durrësit, pasi gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar.
Dako u shtrua në repartin e Sëmundjeve Infektive nën mbikëqyrjen e Forcës së Policisë së Burgjeve, për shkak të problemeve shëndetësore, pasi mësohet se vuan nga aritmia, ankthi dhe hernia diskale.
Sipas avokatit të tij, Vangjush Dako do të qëndrojë në qeli vetëm për 6 ditë, pasi sipas përllogaritjeve atij i mbaron dënimi më 27 shator. Pjesën më të madhe të dënimit ai e ka kryer në “arrest shtëpie”.
Ish kryebashkiaku Dako u akuzua nga SPAK për shpërdorim detyre ne dy episore, i pari lidhur me lidhur me miratimin e lejes së ndërtimit në favor të shoqërisë Fakle sh.p.k, ku ai dhe vartësit përpiluan dokumentet dy vjet pasi ndërtimi kishte përfunduar dhe banorët kishiin hyrë në apartamentet e tyre për të banuar.
Episodi i dytë lidhet me një procedurë prokurimi, për shërbim konsulence, sigurimin e një projekti të quajtur “Projektim zbatim për Promenadën Bregdetare dhe Plazhin publik nga Bërryli deri në Currila”.
Prokuroria e Posaçme thotë se komisioni i ngritur me urdhër të Dakos, ka kryer gabim llogaritjen e fondit limit, gati 10 herë më shumë sesa vlera që duhet të llogaritej ne bazë të të vendimit të Këshillit të Ministrave.