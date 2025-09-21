Greqi, drejtoresha varros nënën në stallë që të merrte pensionin e saj, ja ku e groposi! Zbardhet dëshmia
Një rast i frikshëm u zbulua orët e fundit në Greqinë Qendrore, ku një grua u arrestua pasi akuzohet se kishte varrosur nënën e saj prej tre vitesh në një fshat në Viotia, me qëllim që të vazhdonte të merrte pensionin e saj.
E dyshuara, e cila ishte drejtoreshë në një Qendër Shëndetësore të Edukimit (KEP) lokale, i tha policisë se nëna e saj e moshuar kishte probleme me lëvizshmërinë dhe ndërroi jetë nga shkaqe patologjike në shtëpinë e tyre në vitin 2023, në moshën 91 vjeç.
Megjithatë, për shkak se po përballej me probleme financiare, ajo e fshehu vdekjen e saj në mënyrë që të vazhdonte “të merrte pagesën e paaftësisë dhe pensionin e saj” dhe e varrosi në një stallë, pranë shtëpisë, me ndihmën e një të huaji.
Që nga vera e vitit 2023, kur ndodhi incidenti, gruaja e moshuar nuk ishte parë askund në fshat dhe me këtë rast, një kallëzim iu drejtua prokurorit të Tebës, i cili nisi hetimin, shkruan “Protothema”.
Të shtunën, 62-vjeçarja paraqiti një grua tjetër të moshuar që kishte një problem shëndetësor si nënë të saj, por më pas i zbuloi policisë se e kishte varrosur nënën e saj të vërtetë pranë shtëpisë me ndihmën e një burri, emrin e të cilit nuk e bëri të ditur.
Më pas, në prani të një oficeri gjyqësor, u krye një zhvarrim gjatë të cilit u gjet një skelet njerëzor i mbuluar me çarçafë.
Policia, e cila kontrolloi shtëpinë e 62-vjeçares, drejtoreshë e Qendrës Komunitare Oinofyta, u drejtua në hambarin fqinj dhe hapi një gropë të vogël, duke gjetur brenda trupin e pajetë të 91-vjeçares.
Trupi nuk ishte varrosur shumë thellë dhe ishte i mbuluar vetëm me dhe , ndërsa gropa kishte një diametër të vogël, që do të thotë se i huaji që e varrosi e vendosi të mbështjellë.
Sekreti makabër doli në dritë pas këmbënguljes së të afërmve të saj dhe banorëve të zonës që kishin humbur “gjurmët” e plakës, por 62-vjeçarja këmbënguli t’u thoshte atyre se nëna e saj ishte në shtëpi.
Ajo pritet të çohet në prokurorin e Tebës brenda ditës, ndërsa është urdhëruar një dosje kundër saj për shkelje të neneve mbi “mosnjoftimin e zbulimit të një personi të vdekur”, “dëshminë e rreme”, “vrasjen nga pakujdesia” dhe “mashtrimin”.