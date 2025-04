U arrestua për gjobvënie në 2017! Kush është 35-vjeçari që u rrëmbye sot në Lezhë!

Emri i Dod Gjokës, që u mor peng ditën e sotme pas një sherri në Lezhë dhe më pas u lirua, nuk është i panjohur për Policinë dhe Drejtësinë. Ai ka precedent të rëndë penal, pasi në vitin 2017 është arrestruar për vendosjen e një gjobe me vlerë 25 mijë euro ndaj një biznesmeni lokal, duke e kërcënuar në bashkëpunim se “do i vriste djalin”.

Biznesmeni bashkëpunoi atëkohë me Policinë pas denoncimit, në një operacion me dorëzim të kontrolluar.Pak pasi V.P., dorëzoi në qese shumën e 25 mijë eurove, policia ndoqi dy autorët dhe i arrestoi në një operacion të befasishëm. Dod Gjoka, nga Mirdita, u prangos së bahsku me Lek Çuku nga Shkodra. Përveç shumës së kërkuar, gjobëvënësit e këshillonin atë që të mos njoftonte policinë, pasi do të kishte pasoja të rënda për të.

Biznesmeni rrëfeu para policisë mesazhin e autorëve: Nëse nuk na jep paratë, do të të vrasim djalin!Dorëzimi i kontrolluar u bë në fshatin Malecaj të Lezhës. Por të gjitha lëvizjet e tij kanë qenë në survejim të Policisë.Në cilësinë e provës materiale policia u sekuestroi sasinë e parave, dylbitë, telefonat celularë dhe automjetin me të cilin po udhëtonin.

Operacioni përfundoi në një kohë të shpejtë, ndërkohë që policia ka bërë të ditur se njëri prej autorëve ka qenë i dënuar dhe më parë për tentativë vrasjeje. Nga të hetimet e policisë në atë kohë, bëhet e ditur se biznesmeni, të cilit i kanë kërkuar paratë, kishte pasur konflikte prej kohësh për çështje pronësie me disa persona të tretë.

Dyshohet se kanë qenë këta të fundit që kishin kërkuar ndërhyrjen e dy personave që u arrestuan, për të marrë sasinë e parave që pretendoheshin prej tyre se ai ua kishte borxh.