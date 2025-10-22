LEXO PA REKLAMA!

Tronditet Durrësi, dy të vrarë në Manzë pas konfliktit me armë

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 07:46
Aktualitet

Tronditet Durrësi, dy të vrarë në Manzë pas konfliktit

Zbulohen identitetet e dy personave që kanë mbetur të vrarë në ngjarjen në Durrës.

Burime bëjnë me dije se bëhet fjalë për shtetasit Aranit Kurti dhe Flori Paluçi.

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 01:45 të datës 22.10.2025, në Manëz, pranë një karburanti, pas një konflikti dyshohet për motive të dobta, kanë mbetur të vrarë me armë zjarri shtetasit A. K., 23 vjeç, dhe F. P., 33 vjeç, të dy banues në Manëz.

Nga veprimet e para hetimore të kryera nga grupi i posaçëm hetimor, dyshohet se shtetasi F. P. është vrarë me armë zjarri nga shtetasi D. P., 21 vjeç, banues në Manëz, ndërsa shtetasi A. K. dyshohet se është vrarë nga shtetasi F. P.

Shërbimet e Policisë po vijojnë kontrollet intensive për kapjen e shtetasit D. P.

Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorit, po vijon punën në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje dhe administrimin e çdo prove, me qëllim dokumentimin e plotë ligjor të rastit.

