Këlliçi: Brenda dy ditësh pritet raporti përfundimtar i ODIHR, është më i rëndë se ai paraprak
Belind Këlliçi, ishte i ftuar në emisionin ‘A Show’ ku foli për kandidaturën e aktorit Florjan Binaj dhe situatën politike pas zgjedhjeve të 11 majit.
Sipas Këlliçit, kandidatura e Binajt ka ngjallur një valë të madhe entuziazmi në publik, veçanërisht në rrjetet sociale dhe tek të rinjtë e Tiranës.
“Flor Binaj ka gjeneruar deri tani një entuziazëm shumë të madh në rrjetet sociale, në media, tek të rinjtë, në qytetarë të zakonshëm të Tiranës dhe kjo është një shenjë shumë e mirë,’ u shpreh Këlliçi.
Megjithatë, ai theksoi se përballë Partisë Socialiste, e cila sipas tij përfaqëson një ‘makineri elektorale me pushtetin dhe administratën’, opozita duhet të mobilizohet plotësisht.
“Nga ana tjetër, të gjithë këta motorrë elektoralë që ka PD, njerëzit me fibër politike, e kuptojnë mjaft mirë se çfarë do të thotë dhe kanë eksperiencë përballë një makinerie elektorale siç është PS-ja, që ka pushtetin, administratën e të gjitha.’
Këlliçi paralajmëroi se raporti përfundimtar i OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 11 majit, që pritet të publikohet në ditët në vijim, do të jetë edhe më i rëndë se raporti paraprak i 12 majit.
“Thika ka vajtur në palcë edhe më keq. Në dy ditët në vijim do të dalë edhe raporti i OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 11 majit që është edhe më i rëndë seç ishte raporti paraprak në datë 12 maj për zgjedhjet, por situata ka mbërritur aty ku nuk mban më.’
Deputeti i PD-së e përshkroi gjendjen sociale dhe politike në vend si alarmante: ‘Është një situatë që qytetari i Tiranës e ka më të lehtë të paketojë plaçkat dhe të ikë nga Shqipëria, se sa të rrijë në vend.’
Megjithatë, ai shprehu besimin se formula e re politike me kandidatura si ajo e Flor Binajt do të sjellë mbështetje më të madhe për opozitën, duke kërkuar njëkohësisht angazhim maksimal në terren:
‘Kështu që thënë këtë, mendoj se kjo lloj formule do të gjenerojë një mbështetje edhe më të madhe.
Por të jemi me këmbë në tokë, i gjithë motorri elektoral i PD, të gjithë njerëzit politik të PD, dhe të partive të tjera, të gjithë do duhet të jenë në terren për të garantuar dhe mbledhur votën.
Në çdo moment që të bëhen këto zgjedhje, do të jenë minimalisht nën standardin e 11 majit. Por për momentin edhe Flori do të dojë kohën e tij që të hyjë në shinat e fushatës’, tha Belind Këlliçi