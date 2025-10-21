Zbulohet një varr masiv, shumica e viktimave gra dhe fëmijë
Ekipet e mbrojtjes civile siriane nxorën të martën mbetjet e 20 personave nga një varr masiv në lindje të qytetit të Doumës, në periferi të Damaskut.
Shumica e mbetjeve duket se janë ato të fëmijëve dhe grave, raportoi rrjeti shtetëror, duke shtuar se hetuesit nuk ishin në gjendje të identifikonin viktimat.
Ekipet e mbrojtjes civile nuk gjetën rroba te viktimat, duke sugjeruar se ato u vranë lakuriq, raportoi Anadolu. Që nga përmbysja e regjimit të Bashar al-Assad në dhjetor 2024, në Siri janë zbuluar varre të shumta masive, më i madhi prej të cilave ishte pranë Damaskut.
Një raport i Reuters kishte raportuar se 60,000 deri në 80,000 trupa të viktimave të tij u zhvendosën në një vend sekret nga varret masive përreth Damaskut nën sundimin e Assadit.