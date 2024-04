Tre shenjat e zodiakut që do ta shohin portofolin bosh gjatë fundjavës

Jeni shumë të lodhur dhe për këtë nuk e ka fajin vetëm puna, por edhe përpjekja e familjes për të shkarkuar mbi ju detyrime të ndryshme që askush nuk i do. Kjo është pjesërisht arsyeja pse do të dëshironi të kujdeseni pak më shumë për veten duke bërë blerje dhe duke u kujdesur për pamjen tuaj, një sport që mund të kushtojë shumë. Shmangni investimet e mëdha, por mos u pendoni për shpenzimet që keni bërë. Nëse nuk kujdeseni për veten, ndoshta askush nuk do ta bëjë.

Virgjëresha

Nga nuk e prisnit, janë shfaqur shpenzime të ndryshme të jashtëzakonshme dhe pjesa më e vështirë është se si të ndaheni me paratë që keni menduar për argëtimin tuaj. Fatkeqësisht, shumë herë duhet të bëjmë gjëra që nuk na pëlqejnë fare, por në këtë rast duhet të shihni edhe anën e këndshme. Nëse kujdeseni siç duhet për financat tuaja dhe bëni një planifikim të duhur, që nga muaji i ardhshëm do të arrini të vini përpara planet që keni.

Peshqit

Premtimet e rreme për ngritje, shpenzimet për riparimet e shtëpisë dhe disa blerje impulse janë në qendër të problemit tuaj. Kjo periudhë nuk është e përshtatshme për të rinegociuar kushtet që lidhen me punën tuaj, kryesisht sepse vetëm mendimi do t’ju shkaktojë ankth të madh. Nxirrni një laps dhe një letër (ose bllokun e shënimeve celular, cilado që funksionon më mirë) dhe llogaritni gjithçka deri në fund të prillit. Vetëm atëherë do të mund të flini të qetë pa menduar se në cilat pantallona mund të keni harruar faturat dhe monedhat.